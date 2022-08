Qué pasa si mi cuenta de Netflix está suspendida

Entornointeligente.com /

Cuando Netflix no ha podido procesar el pago de una cuenta, muestra el siguiente mensaje: «Tu cuenta está suspendida debido a un problema con el último pago». Esto imposibilita que los usuarios puedan acceder al contenido de la plataforma en streaming y existen diversas razones por las que podría haber ocurrido:

Que no haya suficiente dinero en el método de pago registrado. Que el método de pago haya caducado o que ya no sea válido. Que tu entidad bancaria no haya aprobado el pago. Que la información de pago facilitada en Netflix no coincida. Ante estos casos, Netflix propone dos soluciones: cambiar de método de pago o llamar al banco.

