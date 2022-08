Qué pasa si le doy la cuenta de Netflix a un inquilino de mi apartamento o casa de vacaciones

Entornointeligente.com /

Netflix es la aplicación de streaming por excelencia y cuenta actualmente con unos 220 millones de suscriptores . Sin embargo, esta cifra puede que no sea del todo real, ya que muchos de los usuarios comparten sus perfiles para intentar abaratar los costes.

En principio, esta acción no tiene por qué acaparar algo negativo, sin embargo, no siempre es aconsejable dar las contraseñas de la cuenta a cualquiera. Se recomienda que esto se haga con personas del entorno familiar o amigos, es decir, con aquellos que se tiene cierta confianza , ya que si no el usuario se puede exponer a diversos riesgos .

