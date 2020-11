¿Qué pasa en la Selección? Las grietas que hicieron estallar el equipo

El jugador David Ospina presentó una limitación física después del partido ante Uruguay. Luego de todos los esfuerzos médicos para recuperar al jugador, desafortunadamente no fue posible, y queda fuera del partido ante Ecuador

Entornointeligente.com /

En año y medio, la Selección Colombia pasó de ser un equipo sólido al que le faltaba algo de gol otro que, por el contrario, el gol le sobra, pero en contra. Nueve goles en dos partidos prendieron las alarmas sobre el presente y el futuro del equipo y reflejan el mal momento. ¿Qué pasa?

Hoy, después del doloroso 6-1 contra Ecuador, la continuidad del técnico Carlos Queiroz está seriamente cuestionada y la actitud de los jugadores en la cancha es preocupante. Algo se rompió, y fue reciente. Porque hace un mes, Colombia había mostrado en Santiago lo que le faltó en Quito, y también en Barranquilla contra Uruguay: carácter. Ese 13 de octubre, la Selección salvó un punto contra Chile a punta de corazón.

(Lea también: ¿Qué opciones hay para que Queiroz deje de ser el técnico de Colombia?)

Hay varios factores que preocupan. El primero, el tema del liderazgo. Durante la primera etapa de José Pékerman al frente de la Selección, el técnico dentro de la cancha, el que organizaba todo, el que mandaba, era Mario Alberto Yepes. Incluso en algún momento llegó a sacrificarse por el equipo, como en un partido contra Chile en Santiago, cuando le pidió a Pékerman que lo sacara para evitar una tarjeta roja.

Con su salida, ese puesto quedó vacante. El que más se acerca a eso es Radamel Falcao García, que por algo lleva la banda de capitán, incluso cuando, como ha pasado muy seguido en la era Queiroz, ha entrado desde el banco de suplentes: inmediatamente el brazalete cambia de brazo.

Pero en los últimos partidos, el tema cambió. En la famosa autoentrevista que Queiroz envió a los medios a través de la oficina de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol, el DT mostró su regocijo por el regreso de Falcao. Pero el segundo al mando dentro de la cancha nunca estuvo claro.

Cuando el ‘Tigre’ no estuvo, en épocas anteriores, la banda la llevó James Rodríguez: pasó contra Perú en el amistoso en Lima antes de la Copa América y también en el juego contra Catar, en ese mismo torneo, cuando Falcao salió en el banco.

(Además: Meluk le cuenta… (¿Qué será de la vida de Pékerman…?)

Pero el ‘10’, como Falcao, también estuvo ausente de la Selección tras la Copa América, tratando de ganarse el puesto en el Real Madrid. Durante su ausencia, el capitán fue David Ospina (con la excepción del amistoso contra Venezuela de septiembre del año pasado, en el que no jugaron ni Falcao, ni James, ni Ospina: la banda la llevó Juan Guillermo Cuadrado).

En las dos primeras fechas de la eliminatoria Ospina no pudo jugar porque estaba aislado por la pandemia de covid-19. El capitán fue James. A su regreso, en el juego contra Uruguay, Queiroz le devolvió el brazalete al portero.

Tras el 0-3 contra Uruguay, James puso la cara: “Es una derrota dura, pero debemos asumir las responsabilidades. Ya somos grandes y lo sabemos asumir. En los dos primeros goles fueron fallos nuestros. Hay que asumir la responsabilidad, ver en qué fallamos. Ellos han fallado menos y en el fútbol de hoy el que erra menos le va mejor”, dijo. Pero en la cancha no se vio. En Quito volvió a ser el capitán por la ausencia de Ospina.

El tema de la baja del portero del Nápoles también generó algunas suspicacias. Casi simultáneamente con la publicación de la titular, la Federación Colombiana de Fútbol publicó un escueto comunicado tratando de explicar por qué Ospina no iba a atajar.

El jugador David Ospina presentó una limitación física después del partido ante Uruguay. Luego de todos los esfuerzos médicos para recuperar al jugador, desafortunadamente no fue posible, y queda fuera del partido ante Ecuador.

— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 17, 2020 Lo extraño del asunto es que, a pesar de todo, Ospina fue al banco de suplentes. Si había tenido problemas físicos, fue antes del partido contra Uruguay, cuando incluso salió de la concentración para realizarse exámenes. El viernes fue titular.

Tan se daba por descontado que Ospina iba a atajar que incluso fue uno de los que dio declaraciones el día previo al partido. “Tenemos jugadores con experiencia que aportan en el día a día. Muchos no viven el día a día con nosotros, no saben lo que sucede adentro de la Selección. Es respetable, pero seguimos tranquilos” , dijo.

Los cambios A ningún jugador le gusta que lo saquen, y menos cuando ni siquiera ha terminado el primer tiempo. Lo ocurrido en las dos fechas de noviembre en la eliminatoria da mucho que pensar acerca del conocimiento de Queiroz con respecto al plantel y de los planteamientos que realizó.

Contra Uruguay, antes de la primera media hora, Wílmar Barrios dejó la cancha, y luego ni siquiera lo puso contra Ecuador. Luego fue uno de los que entró en el remate de la primera etapa, para tratar de enderezar un partido que ya venía muy mal y terminó peor. Todo eso deja la sensación de que Queiroz no conoce al plantel.

(En otras noticias: Sondeo: ¿Debe seguir Carlos Queiroz en la dirección técnica de Colombia?)

Lo cierto es que a partir del cambio de Barrios en Barranquilla, el equipo no volvió a ser el mismo. No hubo entrega, no hubo marca y lo peor, no hubo lucha, como si se estuvieran cobrando cuentas pendientes.

Algo no anda bien en la Selección. Ni el juego, ni la táctica, ni mucho menos la actitud. Sobre Queiroz no se sabe nada: la Federación Colombiana de Fútbol no ha dado ninguna muestra de analizar lo que está sucediendo. Y se viene Brasil.

José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes – Colombia, humillada y víctima de los mejores memes

– Figura de Atlético Nacional dio positivo a covid-19

– Si por acá llueve, por Alemania no escampa: Löw, en la picota

Descarga la app El Tiempo Noticias de Colombia y el mundo al instante: Personaliza, descubre e infórmate.

CONOCE MÁS Nuestro Mundo Colombia Internacional Bogotá Medellín Cali Barranquilla Más Ciudades Latinoamérica Venezuela EEUU y Canadá Europa África Medio Oriente Asia Más Regiones Invierno 01:11 p. m. Más de 6 mil familias afectadas dejan las lluvias en La Guajira Afectaciones por mar de leva y los balnearios de Mayapo y el Cabo de l …

Temporada de lluvias 12:43 p. m. Tragedia por inundación en Cúcuta: seis muertos y ocho desaparecidos Creciente de quebrada arrasó con muros y vehículos. Autoridades avanza …

Covid-19 12:43 p. m. Confirman 40 casos en centro gerontológico de Caldas, Antioquia Providencia 12:32 p. m. En Cartagena esperan noticias de familia desaparecida en Providencia Providencia 11:23 a. m. Las impactantes imágenes de Providencia tras paso de huracán Iota Horóscopo Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.

Crucigrama Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO

Ponte al día Lo más visto Selección Colombia 10:26 a. m. ¿Qué opciones hay para que Queiroz deje de ser el técnico de Colombia? Inseguridad 10:33 a. m. Capturan a presunto asesino de Oswaldo Muñoz, víctima de atraco en TM Clan del Golfo 12:09 a. m. De descanso en Barú y con 3 cirugías, cae capo de ‘clan del Golfo’ Meluk le cuenta 12:52 a. m. Meluk le cuenta… (¿Qué será de la vida de Pékerman…?) Inseguridad en Bogotá 12:23 p. m. Capturan a señalados de atraco masivo en TransMilenio

Entornointeligente.com