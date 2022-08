¿Qué pasa con Mérida? por Giovanni Cegarra

Entornointeligente.com /

El estado Mérida pareciera que ha sido borrado de todo programa nacional oficial, en el que se plasme la proyección, difusión, promoción, de sus recursos y atributos turísticos naturales recreacionales, habida cuenta que cuando se observa por los canales televisivos nacionales, alguna promoción de turismo, nuestra entidad andina, de carambola la muestran y nombran, mentiras no son.

Es lógico preguntar, ¿qué pasa con Mérida?.

Tan cierto es, el olvido nacional oficial, que ni siquiera en las llamadas Zonas Económicas Especiales anunciadas por el gobierno nacional, no aparece la Región Los y por ende, el estado Mérida, zonas que por cierto, aún no han sido debidamente refrendadas como tales, pues la resolución que las crea, no ha sido publicada en la Gaceta Oficial y algunos se regodean por ahí, que se está impulsando al sector turismo merideño, vaya falacia.

Ni miento ni exagero. Basta con dedicarse un buen rato a observar las promociones televisivas sobre turismo. A nuestra ciudad y el estado, ni la mientan, por lo que cabe la interrogante ¿qué pasa con Mérida?, viene a pelo la misma, cuando muchos alardean de un impulso turístico, que no sé, en honor a la verdad, por dónde viene y que no se siente en esta ciudad, donde la deficiencia en sus elementales servicios básicos, lo del tema del suministro de la gasolina, vías urbanas y extraurbanas en buen estado, entre otros factores, corren a los mínimos grupos de visitantes, viajeros, turistas que la visitan.

El estado Mérida, sin alardear, no es necesario, tiene de todo un poco, innumerables e incalculables atributos y recursos naturales turísticos recreacionales, que la distinguen del resto del país. No sólo es el Sistema Teleférico «Mukumbarí», que Dios quiera reabra sus puertas hoy, lo que se tiene, tenemos pueblos típicos con tradiciones, costumbres, gastronomía, patrimonio histórico cultural de relevancia y paremos de contar, un gentilicio que hace valer, la idiosincrasia andina, por lo que no se entiende ¿qué pasa con Mérida?, que a nivel nacional no tiene la promoción, proyección, difusión, que bien ganada se la tiene y merece.

Publicidad

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com