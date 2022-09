¿Qué pasa con Garin? Cambiaría otra vez de coach y lleva más de 10 entrenadores en 9 años

Entornointeligente.com /

» No sé si seguiré trabajando con él. Depende de muchas cosas. Vamos a juntarnos a conversar entre todos (…) Ha sido un año difícil y han pasado muchas cosas. Ha sido una temporada irregular, pero he trabajado mucho. Partí el año anímicamente muy mal y sigo acá, peleando.».

Así Cristian Garin (82°) hablaba a Clay Tenis sobre el vínculo con su coach Pepe Vendrell , tras perder en segunda ronda del US Open.

El entrenador español no lo acompañó en el último Grand Slam del año, lo que causó bastante sorpresa. Fue el nacional Julio Peralta, quien forma parte de su staff, el que se sentó en su box.

La ausencia de Vendrell hizo que aparecieran varias dudas. Fue el propio Garin quien comunicó que no sabe si seguirá trabajando con él.

Desde el bullado término de su vínculo con Andrés «Gringo» Schneiter, en octubre del 2020, el chileno estuvo con Franco Davin y Mariano Puerta, sin demasiado éxito.

Justamente con Schneiter estuvo durante casi tres temporadas, con quien jugó su mejor tenis y periodo en el que tuvo el mayor éxito deportivo.

En tanto, con Vendrell, con quien trabaja desde marzo de este 2022, parecía mejorar su juego a lo que venía mostrando en el final de la temporada pasada. Incluso hizo cuartos de final en Wimbledon , pero al no otorgar puntos, su repunte no se vio reflejado en el ranking. Todo lo contrario.

Ahora, con la incertidumbre respecto a lo que ocurrirá con el coach español, sale a flote una decidora estadística de Garin: La cantidad de entrenadores que ha tenido.

Sin ir más lejos, desde el 2013, «Gago» ha tenido más de 10 coaches. Guillermo Pérez Roldán en dos ocasiones, Martín Rodríguez, Diego Junqueira, Fernando González, Jorge Aguilar, Javier Duarte, Toni Nadal y su staff compuesto por Tomeu Salvá y Juan Bosch, Horacio Matta, Schneiter, Davín, Puerta y ahora Vendrell.

¿Muchos entrenadores? ¿Es algo negativo? ¿A qué se deben los malos momentos anímicos de Garin?

Rodrigo Cauas , reconocido psicólogo deportivo chileno y académico de la Universidad Andrés Bello, se refiere al momento del chileno.

«Garin ha declarado en muchas ocasiones, desde hace muchos años atrás en su carrera, de que ha tenido que lidiar con muchas temáticas que tienen que ver con lo psicológico, dificultades con la ansiedad. Me parece que tiene que ver con cómo maneja mejor ciertos factores mentales que están ligados a su deporte «, cuenta a Emol.

«Desconozco las razones por las que específicamente Garin va cambiando, pero a mí lo que sí me parece interesante es que si yo tengo la necesidad de hacer un cambio, evidentemente es mejor hacerlo que permanecer con uno que yo sienta que a lo mejor no me está aportando» Rodrigo Cauas, psicólogo deportivo

«El tenis es uno de los pocos deportes en el que los jugadores pueden escoger sus entrenadores. En la mayoría de los deportes, el jugador está sometido a un entrenador que fue designado por otras personas. Por lo tanto, en base a esto, el tenista tiene la facilidad de decir este me gusta, este no, este sí… Casos como Rafa Nadal que mantuvo el mismo entrenador durante casi toda su carrera son los menos».

¿Y las razones por los constantes cambios? «Los jugadores van cambiando de acuerdo a sus necesidades. Ahora que cambien mucho o no puede tener que ver con varias cosas. A lo mejor la decisión inicial no fue la correcta, o por temas económicos, o porque las necesidades se modifican «.

Cauas es claro: » Desconozco las razones por las que específicamente Garin va cambiando, pero a mí lo que sí me parece interesante es que si yo tengo la necesidad de hacer un cambio, evidentemente es mejor hacerlo que permanecer con uno que yo sienta que a lo mejor no me está aportando. Si se me permite, mientras más cambios que pueda hacer y eso me ayuda como jugador, no lo vería como algo negativo».

Finalmente, acerca de la actitud del chileno dentro y fuera de la cancha, el psicólogo comenta que » habrá que ver en el caso de Garin si su lenguaje no verbal lo manifiesta de manera automatizada, o lo hace conscientemente para mostrar algo «. ¿Encontraste algún error? Avísanos

