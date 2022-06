¿Qué pasó con Byron Castillo, luego del fallo de FIFA?

Entornointeligente.com /

Byron Castillo r ecibió la buena noticia en Florida, Estados Unidos. Allí, él y sus compañeros de la selección ecuatoriana conocieron que la FIFA desestimó la denuncia de la Asociación de Fútbol Profesional de Chile (ANFP).

El lateral zurdo está concentrado con la Tri en Estados Unidos, donde se disputan los juegos amistosos de fecha FIFA. Castillo estuvo en el primer partido ante Nigeria, pero no actuó en el segundo, contra México.

La ANFP denunció ante la FIFA que Castillo sería colombiano y solicitaron la eliminación de la Tri del Mundial de Catar y la expulsión del jugador del fútbol profesional. Durante el último mes, su nombre estuvo en los titulares de la prensa chilena y mundial.

Gustavo Alfaro, entrenador de la Tri, se refirió en días pasados respecto de la situación del jugador. » No tengo duda de que va a haber justicia, pero va a haber justicia en todo aspecto, y una disculpa a mí no me alcanza», dijo el DT argentino.

Este 10 de junio la FIFA informó que desestimó la denuncia chilena, lo que ratifica la postura de Alfaro, Castillo y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol , que defendió la nacionalidad del deportista, ratificada por las autoridades judiciales de Ecuador.

​

FIFA Disciplinary Committee passes decision on eligibility of Byron David Castillo Segura

▶️ https://t.co/3lRmSF4QqA pic.twitter.com/AhRFKCxRfp

— FIFA Media (@fifamedia) June 10, 2022

El futuro de Castillo

Recientemente se confirmó que el jugador fue vendido de Barcelona al grupo Pachuca , de México, por lo que al final de la concentración de la Tri en Florida, viajará a territorio azteca para firmar su contrato y unirse a un nuevo club, que puede ser el León o Pachuca.

Castillo se mantiene como una de las apuestas de Alfaro para disputar el Mundial de Catar, después de lo que fue su buen rendimiento con la selección , en los ocho partidos que disputó por eliminatorias.

¿Puede ser sancionado?

La ANFP pedía la suspensión del jugador, que según el artículo 21 del reglamento disciplinario de la FIFA puede ser de seis meses o un tiempo definido no menor a un año. Sin embargo, tras la desestimación de la denuncia, por parte del organismo internacional, el deportista estaría a salvo de algún castigo.

Hasta el momento, la ANFP no ha oficializado si apelará la sanción de primera instancia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) .

¿Castillo demandará a Chile?

Castillo se mantuvo al margen de la polémica, solo bromeaba en sus redes sociales sobre el reclamo chileno. No se refirió a una acción contra la ANFP , pese a que días atrás requirió ayuda psicológica, tras salir llorando del juego ante Aucas, a causa de este y otros problemas familiares.

La FEF, por su parte, adelantó que sí tomaría acciones contra su par chilena, a causa de los daños y perjuicios ocasionados a deportista, al organismo y al fútbol nacional.

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com