¿Qué necesitan las compañías de sus socios de IT?

Según los descubrimientos de Accenture, las industrias se definen por sus problemas más intratables; a medida que estas nuevas innovaciones maduran, ayudarán a las empresas a resolverlos. Un ejemplo de esto, indica la investigación, es el cómputo de alto rendimiento (HPC) , o las supercomputadoras de procesamiento paralelo masivo, tecnologías que ayudan a las empresas a utilizar enormes franjas de datos que son demasiado caras o ineficientes para la computación tradicional.

Informate más El Manchester City creará una bufanda smart para medir la emoción de sus hinchas Esta tendencia que detalla Accenture es fundamental para entender las necesidades corporativas hoy. Estamos hablando de un mundo cada vez más digital y, en consecuencia, con mayor cantidad de datos. Datos que, a su vez, son más complejos y exigen potencia para poder ser procesados y convertidos en información de valor.

Esto es lo primero que precisan las compañías: partners que puedan aportarles la capacidad de cómputo necesaria para continuar innovando y acceder mejores datos para tomar decisiones informadas.

Por otro lado, una necesidad que se arrastra desde las inversiones realizadas a mediados de 2020 como consecuencia de la pandemia, es la de equipos de trabajo que permitan desbloquear las capacidades de las empresas en el paradigma laboral actual. Sobre este tema me gustaría hacer doble clic ya que muchas compañías están implementando modalidades de trabajo que están cada vez más cerca de lo que llamamos la oficina 4.0; sin embargo, no lo están haciendo con los equipos adecuados, sino con computadoras que simplemente cumplen con la productividad y el uso de oficina básico. Y aquí surge una nueva demanda de las compañías para sus partners de IT: necesitan equipos creados especialmente para este nuevo mundo laboral, que garantice la seguridad de principio a fin, y que entregue el rendimiento y capacidad de administración acorde para cada caso.

Si hablamos de qué precisan las organizaciones hoy en día, no podemos dejar de mencionar a la nube. En el escenario actual, es imperativo migrar a la nube para obtener libertad y flexibilidad, una escalabilidad rentable y un espacio bien administrado que les permita innovar . Sin embargo, a veces los costos aumentan, el proceso de migración es complejo, el rendimiento fluctúa e incluso surgen problemas de seguridad. Es para evitar estos posibles problemas que es crucial contar con partners de TI de primer nivel, que puedan resolver sus demandas y optimizar su rendimiento.

En un mundo cada vez más dinámico, el universo corporativo necesita generar alianzas con socios de negocio que entiendan sus necesidades a largo plazo, que tengan la capacidad de innovación y adaptación que requiere el ritmo de la sociedad moderna, y que les permita anticiparse al futuro a través de inversiones escalables y flexibles. En AMD nos enorgullecemos de acercar tecnología que desbloquea innovación al ritmo que requiere la fuerza laboral actual, y nos inspiran los logros que consiguen nuestros partners a través de nuestras soluciones, motivándonos a continuar creando en conjunto.

Director General de AMD para América Latina.

