¿Qué métodos de pago prefiere el consumidor peruano?

Al respecto, los resultados de la encuesta «Lost in Transaction» realizada por Paysafe, demuestran que el aumento del costo de vida en el Perú ha tenido un efecto directo sobre la forma en cómo los consumidores realizan compras en internet. Esto se ve reflejado en que siete de cada 10 peruanos han modificado sus preferencias de pago en sus compras online. El estudio detalla que el 48% de peruanos prefiere métodos de pago que les permita realizar un seguimiento de sus gastos con mayor precisión. El 46% exige seguridad al elegir cómo pagar, mientras que el 43% eligen los métodos que no requieran que compartan sus datos de forma online. El gerente comercial de PagoEfectivo, Rubén Uéma, señala que los usuarios peruanos han cambiado con el pasar del tiempo, en especial con la llegada de la pandemia. «Ello se refleja en su comportamiento a la hora de pagar, donde la seguridad y el que no se requiera que la información financiera confidencial se comparta con terceros o de manera online, son los detalles más importantes en los que ahora se fija el consumidor local», subraya. Por otro lado, la encuesta señala que el 39% tiene por preferencia los pagos sin contacto o las billeteras digitales, método que actualmente está en crecimiento y que ha permitido que casi 2 millones de peruanos entren al sistema financiero. Asimismo, el 24% de usuarios peruanos evitan usar las tarjetas de crédito y otros productos de crédito, debido a las altas tasas de intereses que tienen y porque, en algunos casos, prefieren realizar pagos de forma directa. «Los resultados de la encuesta reflejan que los consumidores peruanos prefieren los pagos alternativos, por lo que seguirán siendo una tendencia dentro de las actividades comerciales», indica Uéma. «En especial, entre quienes prefieren utilizar métodos que les brinden seguridad, comodidad y se adecuen a sus preferencias, a la hora de realizar sus consumos», puntualiza. Más en Andina: ¡Atención, trabajador del sector píblico! ??Conoce los requisitos para acceder a un crédito hipotecario del Banco de la Nación. ?? https://t.co/A5tzj62M72 pic.twitter.com/3PNLgAesEE

Publicado: 30/8/2022

