¿Qué más pruebas de traición a la revolución? #Opinión #JesúsSilva

Jesús Silva

En lo jurídico, dicho de otro modo, el cumplimiento de la Constitución, hay conflicto entre Asamblea Nacional con el resto de poderes y ello caotiza la vida institucional de la nación. De igual modo se espera que la Asamblea Constituyente produzca un proyecto de nueva Carta Magna, paso previo para poder cambiar el ordenamiento constitucional, base primordial de la paz y la justicia.

En lo internacional, el mundo occidental (EEUU, UE y sus aliados) bloquean al país de forma brutal y en todos los frentes posibles como nunca antes. Sólo falta la invasión militar extranjera. Urge implementar estrategias asertivas para desescalar pleitos.

En lo electoral, hay polémica con la designación del CNE por falta de acuerdos, hay controversia con sentencias judiciales y directivas de partidos opositores. Una parte importante del país desconfía de los procesos electorales. Hoy está cuestionado el voto como herramienta de la democracia para salvar la convivencia nacional. Hay que atraer a los abstencionistas al escenario electoral mediante incentivos reales, más libertades democráticas.

En mi visión democrática liberal y revolucionaria, considero que gobernar no es solamente aplicar la fuerza del Estado y sus potentes aparatos militares, policiales, financieros y mediáticos, hoy claramente invencibles. Hace falta usar el arte de la política, es decir, generar acuerdos con los adversarios. Obvio que nunca serán acuerdos con todos los contrarios pero si con una parte numerosa. Esto se llama gobernabilidad, elemento vital para coexistir dentro de un mismo país. Sin ello, habrá gente que por miedo a tu fuerza no te enfrentará directamente, pero a tus espaldas no cumplirá tus órdenes y te paralizará el país.

