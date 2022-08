¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando no tienes sexo durante mucho tiempo? La explicación, según los expertos

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla!

La cantidad de sexo que una persona tiene varía a lo largo de su vida. No hay una cantidad adecuada de sexo para estar bien, y no tenerlo durante mucho tiempo no debería tener efectos secundarios negativos.

Por El Mundo

Los sexólogos aclaran que la abstinencia se define como la no utilización de los genitales para ninguna actividad sexual. La actividad sexual se entiende con una pareja, una relación con otra persona, pero también incluye la masturbación.

La frecuencia con la que una persona tiene relaciones sexuales cambia naturalmente de vez en cuando, según la edad, las fluctuaciones en el deseo sexual y el estado de la relación. Muchas personas disfrutan de una vida plena y satisfactoria sin tener relaciones sexuales.

Efectos en tu cuerpo de la falta de sexo según los expertos Efectos sobre la salud mental

Aunque existe la idea generalizada de que tener relaciones sexuales regulares es una parte importante del bienestar emocional de una persona, si bien esto es cierto para algunas personas, no lo es para todo el mundo.

Expertos en el tema explican que la abstinencia sexual involuntaria durante meses puede tener efectos adversos en la salud para algunas personas, como un aumento de la ansiedad, la depresión y problemas para dormir.

Para otros, abstenerse de tener relaciones sexuales es importante para una buena salud mental. Las personas pueden abstenerse de tener relaciones sexuales por muchas razones, por ejemplo, porque tienen un deseo sexual bajo, son asexuales o simplemente eligen no tenerlas.

Pero es importante recordar que no existe una cantidad «adecuada» para todos. La clave es que encuentres lo que funciona mejor para ti.

Mayor estrés y ansiedad

El sexo hace que tu cuerpo libere hormonas, como la oxitocina y las endorfinas, que pueden ayudarte a controlar los efectos del estrés, pues son sustancias que generan un efecto analgésico y una sensación de bienestar.

La oxitocina además, tiene el beneficio adicional de que te ayuda a dormir. Por lo tanto, las personas que tienen relaciones sexuales saludables se muestran menos ansiosas y estresadas que las que no las tienen.

Mejora el sistema inmunitario

La falta de intimidad física también puede conducir a la soledad, el aislamiento e incluso comprometer tu sistema inmunológico.

Un estudio reciente demostró que los estudiantes universitarios que tenían relaciones sexuales una o dos veces por semana tenían niveles más altos de cierto anticuerpo (llamado inmunoglobulina A) que juega un papel importante en su sistema inmunológico.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ .

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com