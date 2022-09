¿Qué le dijo? Nerú y la amistad con Verónica Alcocer y Gustavo Petro que le cambió la vida

Entornointeligente.com /

El reconocido coreógrafo Nerú Martínez volvió a dar de qué hablar hace unas semanas cuando se conoció que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre lo contrató para que realice actividades de salud mental y física en el departamento.

Según se conoció en ese momento, el valor del contrato del coreógrafo está por $27 millones, el cual le será cancelado mes a mes con vigencia hasta el 31 de diciembre del presidente año.

Aunque esa controversia no pasó a mayores porque el director del Dapre, Mauricio Lizcano, defendió la contratación de Martínez, en los últimos días el coreógrafo ha vuelto a dar de qué hablar porque se ha viralizado una entrevista en la que Nerú se refiere a la amistad que tiene con el presidente Gustavo Petro y su esposa, Verónica Alcocer.

En la entrevista, que realizó hace varios años cuando Petro era alcalde de Bogotá, el coreógrafo aseguró que había tomado la decisión de dejar de ser homosexual luego de encontrarse con Dios y, que además, la ahora Primera Dama había sido un gran apoyo durante su proceso.

«Mi gran amiga, Verónica Alcocer, ha visto ese cambio, lo palpó, porque la conozco hace años. Vio mi transformación total y ella fue una de las que más quedó impactada con esto y dice que los milagros existen», comentó el bailarín al programa ‘En las mañanas con Uno’, hace cerca de siete años.

En la charla, Nerú también manifestó que su relación con Alcocer era muy cercana porque ella lo apoyaba espiritualmente. Incluso, el coreógrafo aseguró que iba con la esposa de Petro a la iglesia.

«Ella fue la primera que me dio la mano, la primera que me apoyó y la que me sigue apoyando con una fuerza espiritual grandísima. De hecho, ella me acompaña a la iglesia», dijo en su momento Nerú.

Pero su charla no quedó ahí y el bailarín contó que también tenía una amistad con Petro quien, según dijo, no solo lo aconsejaba, sino que también influyó en una decisión que le cambió la vida.

Al respecto, Nerú detalló que una vez fue invitado a una reunión en la casa de Petro y Alcocer en la que tuvo una conversación con el Presidente, en ese momento alcalde de Bogotá, la cual fue determinante en la autopercepción de su vida.

«Estuve en una fiesta de cumpleaños en la casa del señor alcalde y hasta él mismo se acercó a mí, me miraba, me reparaba, me analizaba, y me dijo en su sabiduría: ‘Tú no eres gay’. En ese momento yo no había comenzado el proceso y eso me impactó», aseguró Nerú.

Finalmente, el bailarín mencionó que también compartía con los hijos de los ahora Presidente y Primera Dama con quienes, según recalcó, tenía una bonita relación que lo ayudó en su proceso de cambio de vida.

«A mí me conmovía mucho el abrazo de la hija del alcalde, la más pequeña, Antonella. Esa niña, con ese amor, cuando me abraza es impresionante. Es un brazo de paz, de alegría. Yo sentía el amor de ella y fue una de las que más me ayudó con ese proceso», precisó Nerú.

