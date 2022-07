¿Qué impacto pueden tener las audiencias sobre el asalto al Capitolio?

Entornointeligente.com /

Demócratas y republicanos tienen percepciones diferentes sobre la efectividad de las audiencias del panel de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Congreso de EEUU el 6 de enero de 2021.

NUEVA ÓRLEANS, EEUU — Millones de estadounidenses han observado durante las últimas seis semanas las audiencias públicas del panel del Congreso de EEUU que han documentado las acciones del expresidente Donald Trump y su círculo interno en relación con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

A pesar de ello, aún no está claro cuál será el efecto, si tiene alguno, que ejercerán esos procedimientos, a pesar de sacar a la luz una montaña de nuevos detalles de lo que sucedió en la Casa Blanca de Trump antes y durante la insurrección.

Los demócratas confían en que las audiencias, entre la última hasta la fecha, este pasado jueves, sellen el final de la carrera política de Trump e incluso más, de acuerdo con el profesor de Política Pública y Estudios Urbanos de la Universidad de Dillard Robert Collins.

«Lo que les encantaría a los demócratas es descubrir suficientes pruebas de conducta criminal lo suficientemente fuertes para probar que el expresidente Trump incitó a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio para revertir los resultados de la elección de 2020, y que el Departamento de Justicia imponga cargos criminales contra él y sus conspiradores», dijo Collins a la Voz de América .

También lea Trump «eligió no actuar» ante el asalto al Capitolio Sin embargo, agregó que eso es algo bien difícil debido a que hay escollos para acusar a un expresidente, si bien, según dijo, «si pueden al menos dañarlo políticamente para que no pueda aspirar de nuevo a la presidencia, los demócratas estarían satisfechos».

Dudas de los republicanos Por otro lado, muchos republicanos expresan escepticismo sobre lo que puedan lograr esas audiencias.

«Nada saldrá de esas audiencias», dijo a la VOA Alberto Pérez, un votante republicano del pueblo de Blairsville, en Georgia. «Será un reflejo de lo que el Congreso controlado por los demócratas ha logrado en los últimos dos años. Nada en lo absoluto».

Los más ardientes partidarios de Trump consideran que las audiencias no son imparciales sino una cacería de brujas que propaga mentiras, a pesar de que hay dos republicanos en el comité y que miembros del círculo interno de Trump, incluso su hija y su yerno, y otras figuras del Partido Republicano, como el ex secretario de Justicia William Barr, han ofrecido explosivos testimonios.

¿Que hizo Donald Trump el 6 de enero? Así y todo, Christine Carney, una simpatizante de Trump en Coatesville, Pensilvania, sospecha que las investigaciones tendrán el efecto opuesto de lo que aspira el panel de la Cámara de Representantes.

«En todo caso, están haciendo que los votantes republicanos apoyen mucho más a Trump. Es obvio que están acumulando todas esas mentiras sobre él y encontrando más mentiras cada día», dijo Carney a la VOA .

Ella y otros partidarios de Trump perciben las audiencias como un intento de abrir una brecha entre él y sus votantes.

«Trump es una mente independiente y ellos no quieren que alguien que no puedan controlar gobierne el país», consideró Carney. «Mienten, hacen trampas, roban y plantan pruebas, y amenazan a la gente para que mientan en corte para conseguir lo que quieren, que no vuelva a la presidencia».

Las encuestas Una encuesta divulgada este jueves reflejó que el 57% de los estadounidenses creen que Trump tiene «una gran parte de culpa» por el asalto al Capitolio. Según el sondeo de NPR / PBS NewsHour / Marist , el 92% de los demócratas lo consideran culpable, frente a solo el 18% de los republicanos.

Un 50% de los encuestados respondieron que el expresidente debe ser acusado de crímenes relacionados con las pruebas presentadas en las audiencias del panel, pero solo un 28% cree que enfrentará cargos criminales.

La encuesta arrojó que el 80% de los demócratas dicen que están prestando atención a las audiencias, en comparación con el 55% de los independientes y el 44% de los republicanos.

También lea ¿Será procesado Trump por su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero? La audiencia televisiva también ha descendido. Veinte millones observaron la primera audiencia el 9 de junio, pero solo nueve millones la tercera.

«Yo no he visto ninguna, ni tampoco nada en los medios tradicionales», dijo Pérez en Georgia. «Me imagino que tampoco la mayoría de los partidarios de Trump. Esas audiencias no tienen credibilidad para nosotros».

Sin embargo, muchos demócratas dicen que aún creen que las audiencias públicas del comité valen la pena.

Consecuencias electorales Las audiencias comenzaron muchos meses antes de que los estadounidenses vayan en noviembre a las urnas a determinar qué partido controlará el Congreso por los próximos dos años, algo que los votantes deberán tomar en consideración.

Para Jay Williams, un consultor de muchos políticos republicanos, «se trata solo de un ejercicio partidista para afectar a los republicanos en las elecciones de medio término».

«Quizás esas audiencias alienten a la base demócrata, pero la mayoría de los votantes están preocupados sobre cosas más importantes, como la economía», dijo Williams a la VOA .

Collins, de la Universidad de Dillard, coincide en que las audiencias quizás no tengan impacto en las elecciones de noviembre, pero sí podrían influir en la carrera presidencial si Trump intenta regresar a la Casa Blanca en 2024.

