Qué hay detrás de la oferta de alcanzar el «sueño americano» sin pasar por el Darién

Improvisadas agencias de viaje en Venezuela ofertan paquetes para llegar a Estados Unidos saltándose la aterradora aventura de atravesar la selva del Darién. Sin embargo, detrás de la luminosa y atractiva promesa, están las «letras chiquitas» Estas empresas engañan a sus pasajeros con la esperanza de que recibirán un documento apostillado de antecedentes penales y permisos para transitar por México. No advierten sobre robos, violaciones, tráfico de migrantes, secuestros y riesgos de naufragios. Un equipo de Runrunes pudo constatar que tampoco conocen detalles de los paquetes se ofrecen

«Viaja a Estados Unidos sin pasar por la selva del Darién. Haz realidad tus sueños», es la oferta de una «agencia de viajes» ubicada en Caracas, que ofrece transporte terrestre a varios países de Suramérica y Norteamérica.

Como si se tratase de una expedición o un viaje de placer, la tentadora oferta para ir a Estados Unidos circula por todas las redes sociales y en muchos grupos de WhatsApp.

En una conversación por esa aplicación de mensajería, la agencia de viajes explicó que cada paquete incluye «un guía de seguridad que acompaña al grupo (no mayor de 19 o 20 personas) y lo va asesorando en todo el trayecto; una sim card (chip) por persona al pasar la frontera de cada nación; prueba de hisopado (PCR), documento de vacunación de fiebre amarilla; tarjeta de vacunas covid-19, careta para sanidad (face shield) y comida del día en todo el trayecto».

Según información que ofreció la agencia de viajes, no es necesario contar con pasaporte o visa, pero si el pasajero tiene ambos documentos, «mejor».

Aún así, afirman que solo con la cédula de identidad (vigente ) se puede atravesar Colombia, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México.

Para obtener detalles del viaje, un equipo de Runrun.es visitó una de estas agencias con la intención de adquirir un paquete para un posible viajero.

La oficina se encuentra ubicada en plena avenida Urdaneta, en un edificio viejo y lúgubre, en el piso 3 . El pequeño espacio, bastante sencillo y modesto, cuenta con mobiliario antiguo. En la entrada está el escritorio del encargado y, al lado, un par de muebles para que los acompañantes esperen.

Las paredes están decoradas con pósters de lugares turísticos y publicidad de la agencia, con imágenes de supuestos viajes realizados a Cúcuta y Bogotá.

El encargado, un joven con aspecto de adolescente, insistió en que el principal atractivo de esta oferta de viaje es que se evita el paso por la peligrosa selva del Darién, Panamá y Costa Rica; y respondió algunas dudas.

-Hola, buenos días! Yo vengo por la publicación que vi en Instagram sobre los viajes a Estados Unidos. Cuando me comuniqué, con ustedes por WhatsApp me mandaron una nota sobre los paquetes desde Caracas. Pero vine específicamente para aclarar varias cosas que me generan dudas.

-Sí, claro, dígame.

-Según especifica el itinerario, cuando los pasajeros llegan a Bogotá, deben tomar un avión para ir a la Isla de San Andrés. ¿Cuál es la aerolínea que nos llevará de Bogotá a San Andrés?

-No tengo mayor conocimiento al respecto, pero mayormente, el guía que los recibe en Colombia es quien se encarga de coordinar la aerolínea.

-Ah, ok. Y eso de los antecedentes penales apostillados, entiendo que eso solo lo da el Ministerio de Interior y Justicia ¿cómo es eso?

-Esos te los dan en el camino, no te preocupes…

-Ah, está bien. Otra cosita, si en el camino llega a pasarme algo, algún siniestro vial, o un accidente típico, como una fractura en una pierna, ¿ustedes responden por eso?

-Desde todos los puntos se sale con un guía excepto en el trayecto aéreo, si un cliente se siente mareado, el guía está capacitado para atenderlo.

-¿Pero en caso de que sea algo grave?

-Gracias a Dios no se nos ha presentado nada grave en el camino y, lo que ha sucedido, se ha podido resolver, porque para eso tenemos una coordinación y una logística con varias semanas de anticipación.

-Ya. ¿Han tenido problemas con los coyotes en México?

– Mira, gracias a Dios no, porque siempre tenemos coordinada la logística para que el cliente no sienta que está en problemas. No te puedo mentir, en todos los viajes se viven momentos engorrosos por las caminatas y el tiempo de viaje, pero en los pasos migratorios, no hemos tenido problemas porque todo lo coordinamos con anticipación.

No hemos tenido problemas o irregularidades con migración o con los coyotes, en todas las conexiones siempre va a haber un guía que va al frente en todas las conexiones y es quien se encarga de todo, agregó el muchacho.

-Entiendo. ¿Es el mismo guía para todo el viaje?

-En cada trayecto es un guía distinto, excepto en el trayecto aéreo. Como siempre, se le indica al cliente que deben estar en constante comunicación con la agencia principal, y luego nosotros nos encargamos de comunicárselo a las otras agencias de conexión que trabajan en Colombia, que son aliados de nosotros, que es la que se encarga de hacer las otras conexiones tanto en Colombia como en otros países.

Es importante que, cada vez que se pase una frontera, el cliente borre los chats que tiene con la empresa, es una medida de seguridad.

-Y sobre el paso en la frontera de Arizona…

-Sí, por esa frontera no se pasa por el río Bravo en México, se pasa por un lado, pero la verdad es que no tengo mayores detalles.

-¿Recomienda llevar alguna cosa en particular, como chaquetas o un tipo de zapatos o algo así?

-Mira eso no sé, mejor pregunta por el WhatsApp, que te pueden dar mayor información.

-Ok. Bueno, muchas gracias. Yo les escribo.

Itinerario y recorrido La publicación de Instagram y el mensaje de WhatsApp daban más información del itinerario y otros detalles del viaje.

El combo del viaje también incluye los antecedentes penales apostillados y el permiso Forma Migratoria Múltiple ( FMM) , un documento que acredita que el viajero entró a México de forma legal. Además del guía, la tarjeta sim card, la prueba y la tarjeta vacunación de COVID-19, el documento de vacunación de fiebre amarilla, la careta para sanidad o face shield , y comida del día en todo el trayecto.

El punto de partida por vía terrestr e inicia en pleno centro de Caracas y tiene como destino Cúcuta -en el Norte de Santander, Colombia-. Un viaje que, en condiciones normales, puede tomar unas 12 horas.

Luego, cuando los pasajeros llegan a Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, toman otro autobús que los lleva a Bogotá. En todo momento, según detalló el encargado de la agencia, los viajeros cuentan con la presencia de un guía que los asiste y está pendiente que todo marche bien durante el camino.

Según especifica el itinerario, una vez que los pasajeros llegan a Bogotá , deben tomar un avión que los conducirá a la Isla de San Andrés, la más grande de las tres islas que tiene Colombia. Con un tiempo promedio de vuelo de dos horas.

Una vez que llegan a la Isla de San Andrés, los pasajeros estarán hospedados dos días (no especifican si es en un hotel o en una casa) con sus tres comidas, en espera de los «permisos necesarios de navegación» para partir hacia las costas de Nicaragua.

De la isla de San Andrés hasta las costas de Nicaragua hay 110 kilómetros de distancia, unas cuatro horas en lanchas. Cabe destacar que tanto en la publicación de Instagram, como en la información que suministró el encargado de la agencia de viajes, esta sería una ruta más segura que atravesar la selva del Darién.

Cuando los pasajeros llegan a Nicaragua, comienza un trayecto terrestre en el cual deben pasar por la capital Managua, para seguir hacia Honduras, Guatemala y la frontera con México.

Ya en territorio mexicano, los viajeros se deben hospedar entre siete y 10 días en una casa amoblada donde tienen todos los servicios: comidas del día, baños, duchas y camas. Ese tiempo es para esperar por la documentación legal para poder transitar por el país azteca.

Otro punto importante que destaca este itinerario es que para llegar a Estados Unidos los pasajeros no van a cruzar por el río Bravo, aquí atravesarán la frontera de Arizona. Según la información obtenida, se hará «por un lado del muro» , aunque no se especifica cuál.

El paquete de viaje tiene una duración de 15 días aproximadamente y tiene un costo de 4.500 dólares . Aunque también se puede adquirir en promoción a 4.300 dólares por persona si viajan dos, bien sean familiares o amigos.

Lo que no dice la oferta Es mucha la suspicacia que genera este tipo de anuncios cuando se ven en redes sociales. Hay que estar muy alertas para evitar ser víctima de una estafa o de pasar un mal momento.

La primera alerta que genera este tipo de ofertas es que, para viajar a cualquier país del mundo, toda persona debe tener pasaporte con al menos tres meses de vigencia. Es ilegal entrar a un país sin la documentación establecida, salvo condiciones establecidas por los países miembros de algunas alianzas regionales como la Comunidad Andina.

El viaje de la Isla de San Andrés a las costas de Nicaragua es de gran peligro , siempre se hace de noche para evitar ser vistos por la policía y, por lo general, son embarcaciones que no están diseñadas para trasladar tanta gente, además de que no cuentan con las medidas adecuadas de seguridad.

Según cifras de la Armada de Colombia, en lo que va de 2022 han interceptado seis embarcaciones con 59 inmigrantes venezolanos que buscaban salir de forma irregular desde la isla de San Andrés hacia Nicaragua.

El pasado 12 de agosto fueron atrapados 36 venezolanos en campamentos improvisados en San Andrés mientras esperaban lanchas para partir a Nicaragua. Mientras que el 5 de agosto tres venezolanos y un ecuatoriano desaparecieron luego de que una embarcación naufragara.

Otra cosa que la agencia no aclara es el paso hacia Estados Unidos por la frontera de Arizona. La caminata, una distancia de 100 kilómetros, se puede recorrer entre 3 a 5 días. La zona, que es desértica, puede alcanzar altas temperaturas de hasta 45 grados centígrados durante los meses de mayo y agosto. La falta de agua y el calor son las principales causas de decesos de migrantes en la zona.

En esta frontera, los migrantes también son víctimas de robos, abusos, violaciones y maltratos por parte de los coyotes.

A juicio de Carlos Rodríguez, abogado e investigador en la línea de derechos de migrantes y refugiados venezolanos en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), el problema con estos paquetes está en que, claramente, ofrecen algo que realmente no van a cumplir. Además, de que toda la ruta se hace casi que de manera ilegal.

«Para ir a Centroamérica, la mayoría de los países exigen visa a los venezolanos, entonces cómo tú le vas a vender a una persona un pasaje para transitar por estos lugares. Una organización, una agencia seria, reconocida, legalmente constituida, no te va a vender esto», dijo Rodríguez.

El investigador de la Ucab aseguró que, tras el monitoreo que vienen realizando, ha observado que en toda la ruta se pone en riesgo la vida de las personas.

«La gente imagina estos viajes como si fuese una especie de turismo, como un viaje seguro, tal cual si se fuese a hacer en familia, todo bonito, pero la verdad no es así. Son viajes que no cuentan con la seguridad necesaria, sin ningún tipo de equipo de seguridad. Si hay un naufragio o un accidente la gente se muere, y quién responde por eso, nadie», cuestionó Rodríguez.

Carlos Rodríguez insistió en que tomar estos paquetes de viajes compromete la seguridad de cualquier persona . «Se corre el riesgo de que te roben, te secuestren, te metan preso, te deporten o que te dejen abandonado en plena ruta a merced de los coyotes».

El investigador de la Ucab aseguró que en Venezuela solo tiene conocimiento de una agencia de viajes que ofrece este tipo de traslados, pero que en Colombia hay muchísimas.

Indicó que en Venezuela hay infinidades de coyotes que están ofreciendo sus servicios. «Hay un coyote que promete cruzar la selva hasta en motos, ese es el nivel de mentira de estas ofertas engañosas», dijo.

Carlos Rodríguez comentó que supo de un caso de una señora que le ofrecieron cruzar la selva y, para convencerla , le mostraron fotos de un jardín, haciéndole creer que se trataba del Darién.

«La gente cae en estas ofertas engañosas, estas no son ofertas seguras, no son más que traficantes de personas», finalizó.

Llamado de alerta El pasado 19 de agosto, la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) expresó su preocupación ante el auge en la promoción de estos boletos en las plataformas digitales.

Alertaron que estas ofertas no cuentan con el debido cumplimiento de las normativas estipuladas para el tránsito internacional de personas por vía aérea.

«Ingresar a un país con un boleto inexistente, anulable y carecer del boleto que garantice la salida del mismo, implica la posibilidad de una permanencia ilegal, y constituye un engaño a las autoridades migratorias del país destino, quienes tienen la potestad de inadmitir al pasajero, con el impacto que ello genera, y sin la posibilidad de recuperar el dinero pagado», se lee en el comunicado.

Avavit exhortó a las autoridades a tomar medidas «contundentes» que reduzcan la «proliferación de empresas dedicadas al ofrecimiento de boletería aérea irregular» y aplicar «acciones sancionatorias».

AVAVIT emite comunicado manifestando públicamente su preocupación y alerta ante el auge en la venta de boletería aérea bajo modalidades migratorias irregulares. @nicoccs @CONSETURISMO pic.twitter.com/PMo8LgpDBT

— AVAVIT (@AVAVIT1) August 20, 2022

