¿Qué hacer si a tu hija aún no le llega la menstruación?, por Carmen Mantellini

Por la Dra. Carmen Mantellini

Una causa frecuente de preocupación en las niñas y en sus padres es la falta de menstruación. La necesidad de las niñas de entrar en las conversaciones con sus pares en relación al sangrado menstrual, al uso de las toallas sanitarias e incluso en relación al dolor hace que no desarrollarse o aún no sangrar sea un motivo de angustia no solo para la niña, sino también para sus padres o representantes. De ahí que sea importante conocer qué es lo normal y sobre todo cuándo es importante consultar.

Por lo general, la primera menstruación ocurre alrededor de los 12 años de edad, pero antes, comienzan a aparecer en la niña algunos cambios que van avisando que el desarrollo ya comenzó. Dos años antes de la primera menstruación aparece el botón mamario, que es lo mismo que la aparición de relieve en el perfil corporal de las niñas. Muchas de ellas desean usar protectores para disimularlo y nos indica que ya inició la producción de estrógenos.

También inicia la aparición de vello en el pubis, grueso, denominado también vello terminal.

Si ya han pasado dos años de la aparición de estos caracteres secundarios, bien sea la aparición de vello púbico y en las axilas y aumento de las mamas sin menstruación, es necesario consultar. También es cierto que si a los 13 años si no hay aún menstruación o no ha iniciado la aparición de los caracteres secundarios de los que ya conversamos, es mandatorio consultar.

Las causas más comunes son el retraso constitucional, esto es, todo está bien en la niña, pero su sistema va a madurar un poco más tarde que al resto, el síndrome de ovarios poliquísticos y la anorexia nervosa en aquellas niñas afectadas por la apariencia en general.

Es muy importante la conversación con el pediatra, para identificar si ha habido talla baja en relación a su grupo familiar, algún antecedente de importancia o incluso el uso de ciertos medicamentos. En la primera evaluación es muy importante la realización de ecosonograma pélvico e incluso Resonancia Magnética de pelvis en casos más complejos o difíciles de evaluar y en algunos casos es mandatoria la realización de cariotipo, para estar seguros del sexo genético de la niña.

Adicionalmente solicitamos exámenes de laboratorio para guiarnos en sus causas más frecuentes.

