Qué hacer ante la subida de los intereses de las tarjetas de crédito

Por qué no debo usar las tarjetas de crédito para mis gastos del hogar 6:37 (CNN) — Las tasas de interés han subido este año para todo tipo de deudas de consumo, y eso es una mala noticia para quienes tienen un saldo en su tarjeta de crédito.

La Reserva Federal (Fed) elevó las tasas de interés en un intento por combatir la inflación, anunciando tres saltos consecutivos de 75 puntos básicos, lo que no tiene precedentes. Eso ha elevado el costo de los préstamos para muchos consumidores.

Generalmente, los usuarios de tarjetas de crédito pueden evitar los intereses pagando su saldo total cada mes. Pero aproximadamente la mitad de las tarjetas poseen actualmente saldos pendientes, según LendingTree. Para las dueñas de esas tarjetas, las mayores tasas se sentirán en mayores costos.

En los últimos seis meses, la tasa de porcentaje anual promedio (el interés de una tarjeta expresado como una tasa anual) aumentó del 16,17 % al 16,65 %, acercándose al máximo histórico del 17,14 % en 2019, según la Reserva Federal.

Mientras tanto, las deudas de las tarjetas de crédito creció. Los saldos de las tarjetas de crédito crecieron un 13% en el segundo trimestre con respecto al año anterior, el mayor aumento en más de 20 años, según el Centro de Datos Microeconómicos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El aumento parece haber sido impulsado por precios más altos, dijo Joelle Scally, administradora del Centro.

«Si bien los balances generales de los hogares parecen estar en una posición sólida, estamos viendo un aumento de la morosidad entre los prestatarios de bajos ingresos y de alto riesgo con tasas que se acercan a los niveles previos a la pandemia», afirmó.

Bancos buscan facilitar acceso a tarjetas de crédito 1:00 Crea un fondo de emergencia y usa las tarjetas con moderación Si bien el impacto del aumento en la tasa de interés puede parecer relativamente pequeño por sí solo, el efecto acumulativo de los cinco aumentos de tasas de este año por parte de la Reserva Federal le costará al consumidor promedio con un saldo en su tarjeta de crédito de alrededor de US$ 5.200, unos US$ 156 más por año, o US$ 13 más por mes, dijo Michele Raneri, vicepresidenta de investigación y consultoría de EE.UU. en TransUnion.

Para quienes sienten el golpe de la inflación, la elaboración de presupuestos y la supervisión de los gastos de las tarjetas de crédito deben ser parte de sus prácticas monetarias. Pero es especialmente importante tener algo de efectivo a mano, afirma Raneri.

«Tenga un fondo de emergencia listo», dijo. «Idealmente, de tres a seis meses de gastos, pero incluso unos pocos cientos de dólares adicionales pueden resultar valiosos».

Ella explicó que las personas deben ser cuidadosas a la hora de usar las terjetas de crédito y hacerlo sabiendo que, a medida que aumentan las tasas de interés, también lo hacen los pagos mínimos de la tarjeta de crédito.

«Solo use el crédito en la medida en que esté seguro de que puede hacer esos pagos y evitar la morosidad», dijo.

Pida una tasa más baja Otra estrategia es apelar directamente a las compañías detrás de las tarjetas de crédito.

Usted es su mejor defensor para salir de una APR alta, dice Matt Schulz, analista de crédito jefe de LendingTree. Y puede comenzar llamando al emisor de su tarjeta y solicitando una tasa de interés más baja, indicó.

«La gente no cree que funciona», dijo Schulz. Pero la investigación de LendingTree indica que la mayoría de las veces las personas que solicitan una tasa de interés más baja la obtienen. «Puede ser una reducción de 10 puntos porcentuales o más. Es algo significativo».

Pero no es necesario enfrentar dificultades financieras para obtener una reducción potencial de su APR. Tampoco necesita tener un puntaje de crédito de 800.

«El hecho de que la tasa de éxito sea tan alta sugiere que las personas en todo el espectro crediticio se están saliendo con la suya», dijo. «Vale la pena hacer la llamada».

Una forma de aumentar las chances de obtener una tasa más baja es ir preparado con información sobre otras ofertas de tarjetas que haya visto disponibles, dijo.

«Puede decir: ‘Soy cliente desde hace mucho tiempo, pero mi tasa de interés es realmente alta. Vi esta tarjeta que me da esta tasa, ¿podría igualarla?’ Hay una buena probabilidad de que lo escuchen y posiblemente trabajen con usted».

Si tiene dificultades como la pérdida del empleo o un problema médico, puede mencionarlo al emisor de su tarjeta, comentó.

«Los bancos tienen programas de dificultades para los que reducen las tasas de interés, los pagos mínimos, eximen tarifas, entre otras medidas para ayudarlo a superar una joroba financiera a corto plazo».

Transfiera su saldo Si no puedes reducir su APR y todavía luchas con una deuda, una tarjeta de transferencia de saldo puede ser útil, dijo Schulz.

«Puede sonar extraño obtener otra tarjeta para ayudarlo, pero una tasa de interés del 0% en una tarjeta de transferencia de saldo puede ayudarlo a evitar acumular intereses en esa tarjeta durante casi dos años», señaló.

Pero es muy importante comprender las tarifas, cuál será la tasa después de que finalice el período de tasa baja y si hay fechas límite con las tarjetas de transferencia de saldo, añadió.

Necesitará un buen crédito para obtener una de estas tarjetas, dijo Schulz, probablemente 660 o más, aunque variará según el emisor. Pero si puede, pueden ahorrarle mucho dinero, y los bancos están ansiosos por prestarle si usted tiene un crédito decente.

«Aunque las tasas de las tarjetas de crédito han aumentado como locos este año, las tarjetas de transferencia de saldo al 0% todavía están en todas partes», dijo.

