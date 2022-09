¿Qué ha pasado con los protagonistas de «Friends»?

Entornointeligente.com /

Probablemente al escuchar la canción ‘ll Be There For You del dúo The Rembrandts, lo primero que pasa por su mente es la famosa serie en 1994 Friends, con 236 episodios y 10 temporadas fue de gran compañía para millones de personas en todo el mundo.

Diferentes generaciones han visto Friends incluso hay quienes han hecho maratón de ella en múltiples ocasiones.

No obstante, desde que finalizó la serie de TV en 2004, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry han tenido destinos diferentes, tras 18 años del ultimo capítulo, repasaremos la trayectoria de algunos de sus protagonistas.

Jennifer Aniston, fue muy aclamada por su papel como Rachel Green y esto le ayudo a subir su status como actriz, incluso llegó a cobrar un millón de dólares por cada episodio de las dos últimas temporadas de Friends. En la actualidad es directora creativa de una marca de suplementos de colágeno

Courtney Cox, La actriz que da vida a Monica en ‘Friends’ se embarca en un nuevo proyecto profesional con Homecourt, una firma de productos de belleza para el hogar, concretamente tiene a la venta un spray limpiador de superficies, un gel de manos y un jabón líquido para platos.

Matt LeBlanc más conocido como Joey, se le vio en 2021, en el especial Friends: Reunión, en el que el elenco regresó tras más de 15 años del final de la serie para hablar sobre lo ocurrido en los sets años atrás. Actualmente, no se le conocen proyectos próximos de Matt luego de la cancelación de Man with a Plan y de dejar el programa Top Gear.

Matthew Perry en el momento de su fama en ‘Friends’, tomaba 30 pastillas y un litro de vodka al día, desde que dejó su papel de Chandler Bing, se ha prodigado poco. Su última película se llamó 17 otra vez. En cuanto a televisión ha producido y aparecido de forma esporádica en varias series, además de protagonizar otras cuatro sin excesivo éxito, sus adicciones confesas lo han llevado a las portadas de las revistas.

Queda esperar si alguna serie de televisión pueda alcanzar el éxito de la historia de un grupo de amigos cercanos que coinciden en un café.

Miércoles 07 Septiembre, 2022

