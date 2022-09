Qué fue de El Niño: la firma de ropa que unió a surferos y canis y que la moda Y2K pide que vuelva

Entornointeligente.com /

Una pregunta nos ha cruzado inevitablemente la cabeza cuando hemos visto a Paula Acebedo (@paauulzz) posando en su Insta con una camiseta rosa de El Niño y su característico maxi logo blanco. Y es que, recuerdo desbloqueado… La firma fue una de las más populares entre los adolescentes de principios de la década de los dos mil, los años de los que ahora bebe la estética Y2K . Sin embargo, sorprendentemente, esta marca no parece haber vuelto del pasado con el revival o ¿es que empieza la cosa ahora?

En Trendencias El estilo Y2K sigue petándolo en el mundo de la moda: bienvenidas al comienzo de los 2000 De las playas de Tarifa al Club Disney Aunque pueda parecer el inicio de un chiste, un austriaco; un suizo y un español apasionados del surf fueron los que fundaron El niño Tarifa en 1999. De abrir con un solo local, pronto pasaron a vender en 37 puntos de España a través de siete franquicias y llegando a traspasar fronteras en Italia, Portugal y Holanda.

El boom se produjo cuando, a la entonces dependienta de la tienda, se le ocurrió que podrían hacer que la marca apareciera en televisión. Dicho y hecho porque empezó a salir en series y hasta en el Club Disney . Por lo que ni siquiera necesitaron invertir en publicidad para que su popularidad saliera disparada como la espuma.

El niño nació destinada, principalmente, a surferos y gente playera . Una muestra es su nombre y es que, en Tarifa, al viento de levante y al que sopla en la montaña se le llama «el niño». Sin embargo, en pleno pico de popularidad empezó a tener una gran presencia en otras tribus urbanas. Especialmente entre los canis, bakalas, chonis o como quiera que los llaméis en tu ciudad.

Olvidados pero no en quiebra No obstante, aunque con el paso del tiempo y la llegada de nuevas tendencias, dejaramos de ver en todas partes sus camisetas de colores ácidos y vivos y líneas sencillas pero modernas , la firma no ha quebrado y sigue activa. Con un perfil mucho más bajo que en sus años de expansión, eso sí, actualmente todavía venden a través de su tienda online , El Corte Inglés y Amazon.

Además de camisetas (aunque ya no tienen en stock su icónico modelo vintage) hay disponibles cada temporada nuevos diseños de sudaderas, bañadores y bermudas para jóvenes y niños. Pero esta historia no acaba aquí porque todavía está por verse si termina de resurgir de sus cenizas gracias a la tendencia Y2K, las influencers y el mercado de segunda mano.

