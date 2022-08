¿Qué falta para concretar llegada de Keylor Navas a Napoli?

Entornointeligente.com /

El Napoli ha intensificado su interés en Keylor Navas al punto de que las negociaciones están avanzando y todo hace indicar que es cuestión de horas para que quede listo el movimiento y así el equipo italiano se haga de un portero de jerarquía para la temporada que recién inicia.

En los últimos días, los sureños dejaron de especular y se pusieron con manos a la obra para poder conseguir el visto bueno del PSG por el portero costarricense así como con otros jugadores de interés Giovanni Simeone y Tanguy Ndombele.

Según diversos medios de comunicación y periodistas especializados en fichajes, el director deportivo del Napoli , Cristiano Giuntoli estuvo en Francia el viernes sosteniendo una reunión con los dirigentes del PSG para negociar la incorporación del tico,

Un día después, L’Equipe informó en una publicación que ya Keylor Navas aceptó el ofrecimiento del conjunto italiano y está totalmente dispuesto a marcharse siempre, pero ahora falta que ambos equipos logren un acuerdo para cerrar la operación.

Keylor Navas junto a Leonardo, Al Khelafi y de fondo, Gianluigi Donnarumma. 2022. Getty Images Aunque en un inicio se manejó que el Napoli únicamente podía aspirar a un préstamo por los servicios de Navas, debido a que no podían asumir la totalidad del salario del portero, para estos momentos, se discute cualquier posibilidad incluso como un intercambio con el volante Fabián Ruiz, jugador pretendido por el PSG que pertenece a los italianos.

«Todas las opciones siguen siendo posibles: fichaje permanente, cesión con opción de compra o incluir a Keylor Navas en la cesión del centrocampista español», cita el medio.

Incluso otros como el periodista Fabrizio Romano asegura que en el club se sienten optimistas por lograr el fichaje de Keylor, quien todavía tiene dos años de contrato con PSG , pero que no está dispuesto a ser suplente dado que ha mantenido un rendimiento muy alto y considera que está en condiciones para ser estelar en un equipo importante en Europa.

A pesar de que muchos consideran que despertó tarde en el mercado de fichajes, el Napoli ha escogido sus batallas y está muy cerca de ganarlas para así contar con una planilla mucho más competitiva de cara a las competencias locales y la Champions League.

