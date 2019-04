Qué falló en el Ferrari de Leclerc

Entornointeligente.com / Charles Leclerc y las primeras impresiones en el muro de Ferrari señalaron a la parte eléctrica de la unidad de potencia, aunque aún no está del todo claro qué falló en el motor del SF90. Para empezar, porque la Scuderia tampoco lo ha aclarado y porque lo estudiarán en los próximos días con los datos recogidos tanto en el circuito como en los test de Bahréin que empiezan este martes. El motor funciona, la idea es probarlo el viernes en China y decidir si se monta otro por precaución o se mantiene la pieza una carrera más. Pudo ser una avería en el MGU-H, que no recargaba energía, en palabras del piloto monegasco, o un problema de combustión en un cilindro, que es otra versión que dio Ferrari después de la carrera. En cualquier caso, es otro domingo de problemas para Maranello, que ya sufrió en Australia para encontrar la configuración correcta de sus coches en la pista, acabó a un mundo de Mercedes, y que en Bahréin no ha sabido convertir en doblete su espeluznante superioridad en la pista. En cuanto a Melbourne, también se rumoreó que el problema, más allá del ‘set-up’, podía estar en la refrigeración del motor, un asunto que ya generó averías en pretemporada. “No entraré en detalles sobre lo que pasó en Australia porque es un asunto nuestro. He visto muchas especulaciones en los periódicos e Internet. No tuvimos problemas de refrigeración, eso lo puedo decir, pero como dije en Melbourne fue una suma de muchos factores desde la unidad de potencia a la configuración, a la gestión de los neumáticos… es la suma de muchas cosas”, sentencia Binotto en ese sentido.LINK ORIGINAL: As

