¿Qué está pasando con los parques temáticos y cruceros de Florida a medida que se aproxima Ian?

(CNN) — Mientras el huracán Ian tocaba tierra en el oeste de Cuba, a primera hora de la mañana de este martes, los floridanos, incluyendo a los operadores de los populares parques temáticos de la Florida, estaban pendientes del ciclón que se intensificaba rápidamente.

A continuación te presentamos un informe de la situación de los principales parques temáticos y acuáticos y otros lugares de interés para los turistas a partir de las 9 a.m., hora de Miami, este martes:

Busch Gardens (Tampa) La trayectoria de Ian sigue siendo incierta , pero en la mañana de este martes, el área de la Bahía de Tampa parecía estar en el punto de mira.

Última hora del huracán Ian en vivo: trayectoria, noticias y llegada a Cuba y Florida Como resultado, Busch Gardens Tampa Bay dijo que estará cerrado el miércoles y el jueves.

«Debido a la trayectoria proyectada del huracán Ian, Busch Gardens Tampa Bay ha promulgado su política de ciclones con nombre… Se han tomado precauciones siguiendo el plan integral de preparación meteorológica de los parques para garantizar la seguridad de nuestros animales y embajadores durante este tiempo», anunció el parque en su página web.

«Todas las entradas se han ampliado hasta el 31 de diciembre», dijo el parque. Además, «las entradas de invitados de los miembros del Pase Anual con fecha de caducidad del 30 de septiembre se extenderán hasta el 16 de octubre».

El icónico castillo de la Cenicienta en Magic Kingdom. Crédito: John Raoux/AP

Discovery Cove (Orlando) El complejo con todo incluido, con encuentros con animales y ambientes acuáticos tropicales, también cerrará el miércoles y el jueves.

Los parques dijeron que «reprogramarán o reembolsarán las reservas realizadas en línea o desde el centro de llamadas. No aplicaremos ninguna tasa de cancelación o cambio por este servicio». Puedes llamar al +1 407-513-4600 para obtener más información.

Disney World (Orlando) La mayoría de las propiedades de Disney World siguen abiertas.

El resort dijo en su sitio web que está «actualmente operando bajo condiciones normales mientras nos preparamos para hacer los ajustes necesarios basados en la última información del Servicio Meteorológico Nacional».

Sin embargo, estas propiedades y unidades estarán cerradas de miércoles a viernes:

Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground Copper Creek Cabins en Disney’s Wilderness Lodge Treehouse Villas en Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa The Bungalows en Disney’s Polynesian Village Resort De miércoles a jueves cierran:

Disney’s Typhoon Lagoon (de todos modos, Blizzard Beach está cerrado actualmente) Winter Summerland Miniature Golf y Fantasia Gardens Miniature Golf Disney Springs, zona de tiendas, restaurantes y entretenimiento, permanece abierta.

Universal Resort (Orlando) Universal Orlando Resort sigue abierto, hasta este martes por la mañana. Crédito: John Greim/LightRocket/Getty Images

El parque de atracciones cinematográficas sigue funcionando con normalidad. La política del parque en caso de clima severo tiene políticas de reprogramación o cancelación sin costo en caso de que se cierre.

«En caso de que el Centro Nacional de Huracanes [de EE.UU.] emita una advertencia de huracán o tormenta tropical o se declare el estado de emergencia en la zona de Orlando o en su lugar de residencia, dentro de los siete días anteriores a su llegada, puede ponerse en contacto con nuestro equipo con anticipación para reprogramar o cancelar su paquete vacacional de Universal Parks & Resorts, el alojamiento en habitaciones de hotel y las entradas a los parques temáticos de Universal Orlando reservadas directamente con Universal Orlando, sin que se impongan tasas de cancelación o cambio», dice el parque en su página web.

Otros parques temáticos CNN Travel se ha puesto en contacto con SeaWorld Orlando y Legoland Florida por correo electrónico para conocer su situación ante el huracán. Ninguno de los dos parques ha respondido, pero los sitios web de ambos parques indican un horario de funcionamiento normal para este martes.

¿Qué zonas de Florida están amenazadas por el huracán Ian? Cruceros Los puertos de Florida tienen una programación de cruceros muy activa. Este es el estado de algunas de las rutas de esos barcos a partir de las 8:15 p.m., hora de Miami, del lunes 26 de septiembre:

Norwegian Cruise Lines: la compañía cambió cinco puertos en el Norwegian Sky , que salió de Miami el domingo, dijo la línea de cruceros a CNN. El barco tenía previsto atracar en George Town, Gran Caimán; Roatán, Honduras; Harvest Caye, Belice; y Cozumel, en el Caribe mexicano y ahora hará paradas en San Juan, Puerto Rico; Santo Tomás, Islas Vírgenes; Tórtola, Islas Vírgenes Británicas; y Nassau, Bahamas, para evitar la trayectoria de Ian.

«La seguridad de nuestros huéspedes y de la tripulación es siempre nuestra prioridad número uno. Debido a la trayectoria proyectada del huracán Ian, el itinerario del Norwegian Sky se modificó como sigue. A los huéspedes que reservaron excursiones en tierra en cualquiera de los puertos afectados a través de Norwegian Cruise Line se les reembolsarán las excursiones en su cuenta a bordo», dijo un portavoz de la línea de cruceros.

MSC: la compañía cambió el itinerario de al menos uno de sus barcos y está estudiando la posibilidad de cambiar otros, según informó un portavoz a CNN. El MSC Seashore , que originalmente iba a estar en el Caribe occidental, fue desviado a puertos del Caribe oriental.

La línea de cruceros también está supervisando el MSC Divinia , que salió de Puerto Cañaveral en un itinerario de cuatro noches a Nassau y la Reserva Marina de Ocean City, el domingo. MSC dice que ambos puertos de cruceros están fuera de la trayectoria proyectada de Ian, pero advirtió a los pasajeros antes de salir que las condiciones podrían impedir que el barco regresara el jueves. La línea de cruceros dice que si hay un retraso en su regreso, el crucero se extenderá sin costo adicional para los huéspedes.

La línea de cruceros no espera que Ian afecte al MSC Seashore , que está previsto que salga de Miami, el sábado 1 de octubre.

Carnival Cruise Lines: la compañía ha realizado ajustes en dos de sus salidas.

El barco Carnival Ecstasy , que partió de Mobile, Alabama, el lunes para un itinerario de seis días, visitará Progreso, México, el miércoles antes de visitar Cozumel, el jueves. El cambio reordena las visitas, ya que el barco estaba programado para visitar Cozumel primero, dice la línea de cruceros a CNN.

El Carnival Glory salió de Nueva Orleans el domingo para una navegación de ocho días, y ahora atracará en Mahogany Bay, Roatán, Belice, y Cozumel, México. El itinerario original del barco era visitar Cayo Hueso, así como Freeport y Nassau, Bahamas.

Parques nacionales y estatales A partir de las 8:30 a.m., hora de Miami, del martes, el parque nacional de los Everglades, en el sur de Florida, seguía abierto. El Servicio de Parques Nacionales aconsejó a la gente que siguiera las últimas actualizaciones del tiempo antes de dirigirse al parque, un área silvestre sin muchas rutas de evacuación.

A partir de las 9:30 a.m., hora de Miami, docenas de parques estatales de Florida estaban cerrados:

Parque estatal Alafia River (condado de Hillsborough) Parque estatal Anclote Key Preserve (condados de Pasco y Pinellas) Parque estatal de Bahía Honda (condado de Monroe) Parque estatal de Caladesi Island (condado de Pinellas) Parque estatal de Cayo Costa (condado de Lee) Parque estatal de Charlotte Harbor Preserve (condados de Charlotte y Lee) Parque estatal Cockroach Bay Preserve (condado de Hillsborough) Parque estatal Collier-Seminole (condado de Collier) Parque estatal de Curry Hammock (condado de Monroe) Parque estatal Histórico de Dade Battlefield (condado de Sumter) Parque estatal Delnor-Wiggins Pass (condado de Collier) Parque estatal de Don Pedro Island (condado de Charlotte) Parque estatal de Egmont Key (condado de Pinellas) Parque estatal Estero Bay Preserve (condado de Lee) Parque estatal Fakahatchee Strand Preserve (condado de Collier) Parque estatal histórico de Fort Zachary Taylor (condado de Monroe) Parque estatal de Gasparilla Island (condado de Lee) Parque estatal de Highlands Hammock (condados de Hardee y Highlands) Parque estatal de Hillsborough River (condado de Hillsborough) Parque estatal de Honeymoon Island (condado de Pinellas) Momumento a Judah P. Benjamin en el parque estatal Gamble Plantation Historic (condado de Manatee) Parque estatal Koreshan (condado de Lee) Parque estatal Lake June-in-Winter Scrub (condado de Highlands) Parque estatal del lago Manatee (condado de Manatee) Parque estatal de Little Manatee River (condado de Hillsborough) Parque estatal de Long Key (condado de Monroe) Parque estatal de Lovers Key (condado de Lee) Parque estatal arqueológico Madira Bickel Mound (condado de Manatee) Parque estatal arqueológico de Mound Key (condado de Lee) Parque estatal del río Myakka (condados de Manatee y Sarasota) Parque Estatal Oscar Scherer (condado de Sarasota). Parque estatal histórico de Paynes Creek (condado de Hardee) Parque estatal Skyway Fishing Pier (condados de Hillsborough, Manatee y Pinellas) Parque estatal South Fork (condado de Manatee) Parque estatal Stump Pass Beach (condado de Charlotte) Parque estatal Terra Ceia Preserve (condado de Manatee) Parque estatal de Weeki Wachee Springs (condado de Hernando) Parque estatal Werner-Boyce Salt Springs (condado de Pasco) Parque estatal de Wingate Creek (condado de Manatee) Parque estatal Ybor City Museum (condado de Hillsborough). Comprueba aquí las actualizaciones y los cierres de campamentos y cabañas en otros parques estatales que actualmente están abiertos.

Aeropuerto Internacional de Tampa TPA TO SUSPEND OPERATIONS: In preparation for Hurricane Ian, TPA will suspend all operations on Tuesday, September 27, at 5:00 p.m. The Airport will be closed to all visitors at that time. Read more: https://t.co/RbS1uKuXtf

— Tampa International Airport ✈️ (@FlyTPA) September 27, 2022

Los turistas de Florida que esperen utilizar el Aeropuerto Internacional de Tampa deben llegar lo antes posible.

El aeropuerto suspenderá todas las operaciones a partir de las 5 de la tarde del martes. El cierre permitirá al aeropuerto preparar el aeródromo, las terminales y otros lugares para el huracán que se aproxima.

El aeropuerto emitió estos recordatorios:

Los pasajeros deben consultar a sus compañías aéreas para conocer el estado de sus vuelos. Los que vuelen este martes antes de que el aeropuerto suspenda sus operaciones deben llegar al menos dos horas antes de su vuelo. El aeropuerto no es un refugio designado para tormentas y no tiene los recursos para albergar a personas o vehículos durante una tormenta. Para ver una lista de refugios abiertos en el condado de Hillsborough, haz clic aquí . Para obtener las últimas actualizaciones operativas, sigue @FlyTPA en Twitter. — Jamiel Lynch contribuyó con este reportaje.

Florida

