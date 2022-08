¿Qué es un reventón térmico? El fenómeno detrás de la tragedia del Medusa Festival

Entornointeligente.com /

Tienen un caracter localizado que complica su pronóstico. «Con el estado actual de la ciencia, fenómenos como los de esta madrugada no se pueden prever con exactitud», ha indicado la delegación de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Comunidad Valenciana. Saber el lugar que será afectado y la hora no es posible, «pero sí que se pueden señalar, que no es poco, zonas susceptibles para que se produzcan estos fenómenos y hoy hay entornos favorables», ha explicado.

Pero, ¿qué es un «reventón»? Se trata de una corriente descendente, originada en general en el seno de una nube de tormenta, que puede llegar a ocasionar vientos destructores. Se produce cuando la precipitación, que cae, se evapora al cruzar una capa de aire seco o muy seco en un ambiente relativamente cálido.

Según detalla el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, todo comienza en situaciones de tormentas de base alta o en su fase de decaimiento, cuando «la precipitación cae a través de una capa de aire seco, evaporándose, haciendo así que el aire descendente se enfríe y pese más que el circundante». Al enfriarse, se hace más denso y su caída se va acelerando, mientras que la precipitación dentro de ese aire descendente se evapora hasta quedar completamente seco.

¿Qué es lo que está pasando en las últimas horas? Las fuertes rachas de viento y los incrementos súbitos de temperatura están asociados a reventones cálidos, un fenómeno del que ya hablamos estos días.

