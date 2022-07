¿Qué es más saludable y económico: cocinar con freidora de aire o en el horno?

Entornointeligente.com /

Las ventas de freidoras de aire registraron un aumento de 400% en 2021 en Reino Unido.

Dado que usan poco o nada de aceite, ¿son una opción más saludable que otros métodos para cocinar?

En un momento en que el costo de la vida está aumentando, también vale la pena preguntarse cómo afecta la freidora de aire al consumo de energía y al bolsillo.

Greg Foot, presentador del programa Sliced ​​Bread de BBC Radio 4, consultó con dos expertos para entender cuáles son las ventajas y limitaciones de las freidoras de aire.

1. La freidora cocina haciendo circular aire caliente alrededor de la comida La freidora de aire tiene un tamaño similar a una máquina de pan y cabe en el mostrador de la cocina. Hace circular aire muy caliente a alta velocidad alrededor de la comida.

«Es básicamente un viento muy fuerte y muy caliente. Se puede comparar con usar un secador de pelo», explica Jakub Radzikowski, diseñador de educación culinaria en el Imperial College de Londres, en Reino Unido.

«Es esencialmente lo mismo que un horno con ventilador. Pero es más pequeño y el ventilador suele ser mucho más fuerte».

La fuerza de la corriente de aire dentro de una freidora de este tipo se asemeja a un horno muy sofisticado que se usaría en una cocina profesional.

La freidora hace circular aire muy caliente a alta velocidad alrededor de la comida. GETTY IMAGES

2. La freidora de aire cocina más rápido que un horno convencional, pero solo en cantidades pequeñas Debido a que el ventilador de la freidora es más potente y su compartimento es más pequeño, todo el dispositivo es más eficiente, dice Jakub.

«Probablemente, puedo cocinar un muslo de pollo en la freidora en 20 minutos. En el horno, tomaría más tiempo».

Además, lleva más tiempo precalentar un horno convencional más grande.

Pero como el cajón de la freidora tiene menos capacidad, solo se pueden preparar pequeñas cantidades.

«Si está cocinando para cuatro o seis personas, no le ahorrará tiempo porque necesitará varias tandas en la freidora», dice el científico de alimentos.

3. La freidora de aire sirve para preparar comida «crujiente» Las estrellas de los anuncios de freidoras de aire suelen hacer pollo y papas fritas, porque este electrodoméstico es excelente para preparar «cualquier cosa que quieras que quede crujiente», dice Jakub.

Chips de col rizada, plátanos, calabacines empanizados o lo que sea.

4. ¿Es más saludable? «Si se compara con la técnica de sumergir los alimentos en aceite caliente, obviamente es más saludable porque usa menos grasa», dice Jakub.

Pero también puede ser más saludable que cocinar en un horno convencional.

Se pueden cocinar vegetales en la freidora de aire. GETTY IMAGES

Si las papas se rocían con aceite, lo absorberán a medida que se asan. Con la freidora de aire, todo cae en la cesta perforada.

«Si hay exceso de grasa, se escurrirá hasta el fondo y no la comerás».

Todavía hay formas más saludables de cocinar: puedes cocinar al vapor sin usar aceite.

«Algunos de los modelos más nuevos tienen alrededor de 15 funciones», dice Anya Gilbert, editora de la revista Good Food de la BBC, que se especializa en revisiones de equipos y electrodomésticos.

5. La freidora de aire consume menos energía que el horno Para llegar a esta conclusión, Simon Hoban, productor del programa Sliced ​​Bread de la BBC, preparó muslos de pollo y papas, una porción en el horno, la otra en la freidora (asegurándose de que los demás aparatos estuvieran apagados al cocinar).

Luego revisó el medidor de electricidad para ver cuánta energía se había utilizado.

«El pollo tardó unos 35 minutos en cocinarse en el horno, y el medidor me dijo que usé 1,05 kilovatios de electricidad por hora. La freidora tardó 20 minutos y el medidor indicó un uso de 0,43 kilovatios por hora».

Con la freidora de aire, la grasa cae en la cesta perforada. GETTY IMAGES

La papa con la piel tardó, a su vez, alrededor de una hora en cocinarse correctamente en el horno, el equivalente a 1,31 kilovatios por hora.

«En la freidora, tomó mucho menos tiempo», dice Simon. «35 minutos», consumiendo 0,55 kilovatios por hora.

«Cocinar en una freidora de aire utiliza menos de la mitad de la energía necesaria en un horno», concluyó Greg.

6. Una freidora de aire nunca reemplaza completamente a un horno, pero funciona Jakub no cree que una freidora de aire pueda reemplazar totalmente un horno. «Obviamente, no puedes asar un pollo entero en una freidora. O al menos no un pavo», dice.

«Pero creo que es un gran invento. Tengo una, la uso mucho. Creo que es genial para alguien que no tiene horno».

