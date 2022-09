¿Qué es lo más preocupante de la nueva subvariante de ómicron, BA.4.6?

Entornointeligente.com /

En muchos países alrededor del mundo han anunciado el fin de la pandemia por el covid-19. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo lo propio el pasado 18 de septiembre.

(Incubación del covid se acorta con cada nueva variante, según estudio).

Sin embargo, esta situación podría echarse para atrás a causa de la nueva subvariante de ómicron, BA.4.6 que ya genera expectativa en países como el Reino Unido donde presenta una tasa de crecimiento del 36%, en relación con el linaje dominante BA.5.

La subvariante BA.4.6 del virus ha sido detectada, no solo en Reino Unido y EE. UU., sino también en España, México, Argentina, Colombia , Ecuador, Chile, Costa Rica y República Dominicana, según la Agencia de Seguridad Sanitaria británica.

(Vacuna que protegería de múltiples coronavirus, en fase experimental).

Al respecto, Tom Wenseleers, profesor de biología evolutiva de la Universidad KU Leuven en Bélgica, estimó que BA.4.6 podría superar la propagación de las subvariantes BA.5 y BA.2.75 en Europa, Medio Oriente y Norteamérica.

Extrapolating a global multinomial spline fit, one can see that BA.2.75 is predicted to become dominant in several places in Asia & Oceania, but that coexistence with BA.4.6 – or it even being beaten by BA.4.6 – is likely in Europe, the Middle East & North America. pic.twitter.com/Lo3LtbWQCx

— Tom Wenseleers (@TWenseleers) August 9, 2022 Por su parte, Manal Mohammed, investigador en microbiología médica de la Universidad de Westminster, el dijo al medio The Conversation que, aunque aún no es claro cómo surgió la subvariente de ómicron BA.4.6, es posible que sea una variante recombinante del virus.

(Ministerio de Salud recomienda uso de tapabocas en espacios cerrados).

» La recombinación se produce cuando dos variantes diferentes del virus que causa el covid-19 infectan a una persona al mismo tiempo. Aunque la BA.4.6 será similar a la BA.4 en muchos aspectos, lleva una mutación en la proteína spike, una proteína de la superficie del virus que le permite entrar en nuestras células «, señaló Mohammed.

PORTAFOLIO

LINK ORIGINAL: Portafolio

Entornointeligente.com