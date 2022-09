¿Qué es la viruela del mono y cómo se ha desarrollado el brote de 2022?

Entornointeligente.com /

¿Cómo saber si tengo viruela del mono? 1:38 (CNN) — En 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de viruela del mono o viruela símica como emergencia de salud pública de interés internacional. El virus se originó en África y es primo del virus de la viruela. Te contamos lo que hay que saber sobre la viruela del mono hasta ahora.

Datos Los siguientes datos sobre la viruela del mono fueron consultados en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

La viruela del mono es un poxvirus. Suele causar lesiones en forma de granos o ampollas y síntomas parecidos a los de la gripe, como la fiebre. La enfermedad rara vez es mortal.

La viruela del mono se transmite por contacto directo. Esto incluye el contacto físico directo con las lesiones, así como las «secreciones respiratorias» compartidas a través de la interacción cara a cara y el contacto con objetos que han sido contaminados por las lesiones o fluidos de la viruela del mono. El virus también puede pasar al feto a través de la placenta.

Cualquiera puede contraer la viruela del mono, pero los CDC afirman que más del 99% de los casos de viruela del mono en Estados Unidos, en el brote de 2022, se han producido entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Sin embargo, la viruela del mono no se considera generalmente una enfermedad de transmisión sexual.

La viruela del mono suele encontrarse en África Occidental y Central, pero en los últimos años se han registrado casos adicionales en Europa, incluido el Reino Unido, y otras partes del mundo. Estos casos suelen estar relacionados con viajes internacionales o con animales importados infectados con el poxvirus.

La OMS ha dado nombre a otras dos variantes del virus y está trabajando con el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV, por sus siglas en inglés) para cambiar el nombre del virus de la viruela del mono utilizando una nomenclatura social y cultural no estigmatizante y no ofensiva.

Seguimiento de casos

Patricia Pico, una enfermera registrada, administra una vacuna intradérmica contra la viruela del mono a Anthony E. Verges, en un sitio de vacunación establecido en el Parque Tropical por el Condado de Miami-Dade y Nomi Health, el 15 de agosto de 2022, en Miami, Florida. Miami-Dade sigue instando a la gente a vacunarse mientras trabajan para conseguir más vacunas ahora que el condado tiene más de 400 casos, que es la mayor cantidad en el estado. Crédito: Joe Raedle/Getty Images

Cronología y brote de 2022 1958: descubren la viruela del mono cuando los monos mantenidos para la investigación causan dos brotes en Copenhague, Dinamarca. 1970: registran el primer caso humano de viruela del mono en Zaire (actual República Democrática del Congo). 2003: se produce un brote de viruela del mono en Estados Unidos, relacionado con perros de la pradera infectados importados de Ghana, que causa más de 80 casos. 16 de julio de 2021: los CDC y las autoridades sanitarias locales de Dallas anuncian que están investigando un caso de viruela del mono en un viajero procedente de Nigeria. «El individuo es un residente de la ciudad de Dallas que viajó de Nigeria a Dallas, llegando al aeropuerto Love Field, el 9 de julio de 2021. La persona está hospitalizada en Dallas y se encuentra en condición estable», dice en ese momento el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas, en un comunicado. 17 de mayo de 2022: notifican el primer caso confirmado de viruela del mono en Estados Unidos en el brote de 2022 a los CDC en un viajero que regresó a Massachusetts desde Canadá. 19 de mayo de 2022: la OMS informa que las tasas de mortalidad en el brote de viruela del mono han sido de entre el 3% y el 6%. 23 de mayo de 2022: los CDC anuncian la liberación de dosis de vacuna contra la viruela del mono de la Reserva Nacional Estratégica del país para «personas de alto riesgo». En Estados Unidos, la vacuna Jynneos de dos dosis está autorizada para prevenir la viruela y específicamente para prevenir la viruela del mono. 26 de mayo de 2022: la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, anuncia la distribución de la vacuna contra la viruela del mono a los estados de EE.UU. en los que se han registrado casos y recomienda la vacunación a las personas con mayor riesgo de infección debido al contacto directo con alguien que tenga viruela del mono. Junio de 2022: se informa del primer caso posible de transmisión de la viruela del mono de persona a perro en dos hombres y su mascota en París, dice la Dra. Rosamund Lewis, responsable técnica de la respuesta a la viruela del mono para la OMS. Los hombres fueron diagnosticados con viruela del mono en un hospital de París. Doce días después de que empezaran los síntomas, su galgo italiano, de 4 años, también empezó a mostrar síntomas, según un informe publicado en la revista académica The Lancet. 22 de junio de 2022: los CDC anuncian una asociación con cinco laboratorios comerciales para aumentar la capacidad de análisis en Estados Unidos. 23 de junio de 2022: la ciudad de Nueva York inaugura la primera clínica de vacunación contra la viruela del mono en Estados Unidos. 28 de junio de 2022: el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) y el Gobierno de Biden anuncian una estrategia de vacunación mejorada e informan que se han distribuido más de 9.000 dosis de vacunas hasta la fecha. 22 de julio de 2022: dos niños estadounidenses contraen la viruela del mono, por primera vez en Estados Unidos. Según los CDC, los dos casos no están relacionados. 23 de julio de 2022: la OMS declara la viruela del mono como una emergencia de salud pública de interés internacional, «un evento extraordinario que puede constituir un riesgo para la salud pública de otros países a través de la propagación internacional de la enfermedad y puede requerir una respuesta internacional coordinada». 27 de julio de 2022: después de semanas de suministro limitado de vacunas contra la viruela del mono, se ponen a disposición más de 786.000 dosis adicionales en Estados Unidos, según el HHS. 29 de julio de 2022: Nueva York declara el estado de emergencia por desastre en respuesta al brote de viruela del mono. 1 de agosto de 2022: California e Illinois declaran el estado de emergencia. California ha informado más de 800 casos, mientras que Illinois ha tenido más de 500, según datos de los CDC. 2 de agosto de 2022: el Gobierno de Biden crea un equipo de respuesta a la viruela del mono. El presidente Joe Biden nombra a Robert Fenton, de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), como coordinador nacional de respuesta a la viruela del mono de la Casa Blanca. 2 de agosto de 2022: un informe del Instituto Nacional de Microbiología de España indica que dos hombres, de 31 y 44 años, que murieron de viruela del mono en casos no relacionados, habían desarrollado encefalitis, o inflamación del cerebro, que puede ser desencadenada por infecciones virales. La encefalitis es una enfermedad muy rara que se sabe que está asociada a la viruela del mono. Se ha registrado en personas con viruela del mono en África Occidental y en un paciente en Estados Unidos, en 2003, durante el pequeño brote vinculado a los perros de la pradera importados. 4 de agosto de 2022: el Gobierno de Biden declara el brote de viruela del mono como una emergencia nacional de salud pública. 5 de agosto de 2022: un informe publicado por los CDC concluye que el 94% de los casos se produjeron entre hombres que habían tenido un contacto sexual o íntimo reciente con otro hombre. Además, el 54% de los casos se produjeron entre negros y latinos. 9 de agosto de 2022: en un esfuerzo por hacer rendir el suministro limitado de la vacuna contra la viruela del mono Jynneos, los funcionarios federales de salud autorizan la administración de dosis más pequeñas utilizando un método diferente de inyección. La nueva estrategia de inyección permite a los proveedores de atención médica aplicar inyecciones poco profundas por vía intradérmica, entre las capas de la piel, con una quinta parte del tamaño de la dosis estándar en lugar de por vía subcutánea que se inyecta en la capa grasa debajo de la piel, con una dosis más grande. 18 de agosto de 2022: la Casa Blanca anuncia la aceleración del calendario de distribución de vacunas del HHS, con la puesta a disposición de 1,8 millones de dosis adicionales de la vacuna Jynneos. Se distribuirán vacunas adicionales a las comunidades que albergan grandes eventos LGBTQI+. 19 de agosto de 2022: el condado King, del estado de Washington, que incluye a Seattle, declara la viruela del mono como una emergencia de salud pública, con más de 270 casos registrados. MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com