¿Qué es la tecnología eSIM y cómo funciona?

La tecnología eSIM es la evolución de las líneas telefónicas que se van adaptando a medida que se realizan nuevas innovaciones en el campo de las telecomunicaciones. La eSIM es una tarjeta SIM digital que fue lanzada al mercado a mediados de 2016 cuando operadoras estadounidenses comenzaron a incorporarlas a sus equipos.

Su utilización supone un aumento en la seguridad de los equipos ya que es imposible robar una línea telefónica, incluso si un tercero tiene acceso al equipo inteligente, a diferencia de los modelos pasados.

«Una ventaja que nos traerá la eSIM, es la de la optimización del diseño de los dispositivos móviles. Dado que el espacio que actualmente ocupa la ranura de la tarjeta SIM física podrá emplearse para soportar otras funcionalidades», explicó la operadora española Orange.

En Venezuela ninguna de las tres operadoras que hacen vida en el país ofrece soporte para dispositivos con eSIM. Arnaldo Espinoza, periodista de tecnología, indica que debido al hecho de que en Venezuela no existe soporte para las eSIM, no será viable importar iPhone 14 directamente desde Estados Unidos debido a que no serán operativos.

El iPhone 14 vendrá sin bandeja SIM en Estados Unidos. Eso significa que no será posible comprarlo y traerlo a Venezuela (por ahora): ninguna operadora local trabaja con eSIM.

Los iPhone 14 que vengan a Venezuela serán traídos de otros mercados y, sí, posiblemente sean más caros

