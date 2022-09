¿Qué es la Subdere?: El influyente poder y amplio rango de acción que asume el subsecretario Nicolás Cataldo (PC)

Entornointeligente.com /

Fueron seis las subsecretarías que ayer sufrieron modificaciones, luego que el martes se desarrollara el primer ajuste ministerial del Presidente Gabriel Boric tras el resultado del Plebiscito.

Uno de los ajustes más llamativos de las ramas ministeriales fue el de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde llegó Nicolás Cataldo (PC) , quien se desempeñaba como subsecretario de Educación y que el martes estuvo cerca de media hora anunciado de manera oficial como subsecretario del Interior, sin embargo una serie de tuits reflotados de 2011 hicieron que el Presidente reculara de su decisión.

Así las cosas, Cataldo finalmente llega a Interior, pero a Desarrollo Regional y en reemplazo del RD, Miguel Crispi, quien pasará al Segundo Piso de La Moneda para formar parte del equipo de asesores del Mandatario. La noticia fue interpretada como una suerte de «enmienda» por lo ocurrido con el PC, luego que varios personeros salieran a manifestar el «sabor amargo» o el «dolor» que les había provocado lo ocurrido con Cataldo.

¿Qué funciones cumplirá el nuevo subsecretario? La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo debe coordinar, impulsar y evaluar el desarrollo regional a nivel nacional , y a la vez, colaborar con la modernización y reformas administrativas del Estado.

Todo ello, en coherencia con el proceso de descentralización , uno de los ejes del programa del Presidente Boric y sin el Estado regional que planteaba la propuesta de Constitución que fue rechazada y que su predecesor se había planteado como uno de los desafíos. «Avanzar en el proceso de traspaso de competencias desde el nivel central a los gobiernos regionales, en el contexto de un Gobierno y un Presidente regionalistas y, probablemente, de una Constitución que entregue un Estado regional», dijo Crispi el pasado 3 de abril a El Austral.

Así, esta rama ministerial tiene un amplio rango de acción, que va desde programas orientados a la tenencia responsable de mascotas, hasta el apoyo de grandes obras de infraestructura. Asismismo, deberá continuar con el impulso a la disminución de brechas entre municipios con menos recursos, más apartados o donde existe población más vulnerable, versus otras con mayores recursos, lo que implica un fuerte trabajo en terreno, de diálogo y relación con autoridades locales.

Para desarrollar esta tarea, la Subdere cuenta -desde 2001- con cuatro divisiones: desarrollo regional, municipalidades, políticas y desarrollo territorial, y administración y finanzas, todas lideradas desde ahora por Cataldo.

Asimismo, existen otras cinco unidades que dependen de dicha Subsecretaría: de Comunicaciones, Auditoría Externa, Departamento Academia de Capacitación Municipal y Regional, Fiscalía Subdere y Registro Nacional de Mascotas.

El cargo fue creado en noviembre de 1984, y en 1985 se determinó la existencia legal de la Subdere. Algunos ex subsecretarios en el cargo han sido Francisco Vidal y Adriana Delpiano (durante el gobierno del ex Presidente Ricardo lagos); Mahmud Aleuy y Víctor Maldonado (durante el primer gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet); Felipe Salaberry, Claudio Alvarado y María Paz Troncoso (en la segunda administración del ex Presidente Sebastián Piñera); y el saliente ex subsecretario Miguel Crispi , del actual Gobierno del Presidente Boric. ¿Encontraste algún error? Avísanos

