Entornointeligente.com / TN Tecno F5 Qué es Kakebo, el método japonés para ahorrar plata que se hizo viral en la Argentina Fue creado en 1904 y sigue vigente a pesar de los años. Publicada: 28/03/2019, 19:20 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter El libro de finanzas de origen japonés Kakebo. (Fuente: Atarimae Magazine). Muchos lo consideran un método, pero para otros es directamente un arte japonés . Así lo hacen en reconocimiento al origen de su creadora, Hani Motoko, que lo puso en práctica por primera vez en 1904, seguramente sin imaginar que se iba a volver viral en todo el mundo 115 años después. La libreta Kakebo tiene como objetivo ayudar a las personas a tener un registro claro de sus ingresos y egresos, como para poder evaluar periódicamente su situación económica, al punto de permitir ahorrar hasta un 35% del dinero. La forma más sencilla de entender el método es a través de su traducción al español, es decir, el famoso “libro de cuentas del hogar”. Sin embargo, lo que lo hace especial es su forma de clasificar cada uno de los gastos , como para luego entender cuáles son indispensables, cuáles corresponden a actos recreativos y cuáles representan extras. Leé también Como no quería ir a trabajar después de una noche de fiesta, denunció un falso robo El cuaderno exige a quien quiera llevar un control de su economía que divida los egresos en estas categorías, que pueden describirse a partir de algunos ejemplos: gastos esenciales (vivienda, transporte, comida, servicios para la casa y medicamentos), ocio (restaurantes, compras, gimnasio, etc.) y extras (regalos, reparaciones y viajes). El libro de finanzas Kakebo. (Fuente: Blackie Books). Con ese registro, al final de cada mes, se resta la suma de los gastos con los ingresos (ya sea el sueldo, cobros inmobiliarios, pensiones, etc.), para obtener un balance general . Con esa cifra ya aclarada, la libreta te permitirá responderte algunas preguntas: ¿cuánto dinero conseguiste ahorrar?, ¿cuánto dinero te hubiese gustado acumular?, ¿cuánto dinero estás gastando en realidad? o ¿ qué cambiarías el mes que viene para mejorar? Leé también Una “mariposa espacial”, la foto que revela el hogar de cientos de estrellas recién nacidas Al responderte estas preguntas vas a poder comprender mejor tus gastos en relación con tus ingresos y tener una claridad sobre qué cosas podrías eliminar para poder ahorrar más o bien gastar en otros elementos. Incluso, tradicionalmente a cada tipo de gasto se le asigna un color, para que su uso sea más atractivo visualmente y no represente solo una larga lista de números. Según su creadora, este método permite a las personas ahorrar hasta un 35% de dinero en forma mensual. La autora Fumiko Chiba escribió un libro que habla de este arte y explica que aunque “Japón es una cultura tradicional en muchos aspectos, el Kakebo fue una herramienta liberadora , por da el control sobre las decisiones financieras” . Más sobre: Japon Un ferry chocó contra un objeto desconocido en Japón y dejó casi 100 heridos Preocupación en Japón por una ola de robos de bonsáis Alerta en Japón: detectaron un mal presagio en el mar y temen la llegada de un nuevo tsunamiLINK ORIGINAL: TN

Entornointeligente.com