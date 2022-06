Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, el padecimiento de Justin Bieber

Entornointeligente.com /

Bieber muestra los efectos del síndrome de Ramsay Hunt. INSTAGRAM/JUSTIN BIEBER El cantante canadiense Justin Bieber reveló en sus redes sociales que sufre una parálisis facial causada por el síndrome Ramsay Hunt.

«Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír en este lado de mi cara, así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara», dijo al mostrar a sus 240 millones de seguidores en Instagram cómo el lado derecho de su rostro no se movía.

«Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis», dijo el cantante en el video de tres minutos.

El síndrome El síndrome de Ramsay Hunt «ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de los oídos», explica el portal especializado en atención médica Mayo Clinic.

Es causado por el mismo virus que la varicela. «Además de la erupción dolorosa de la culebrilla, el síndrome de Ramsay Hunt puede provocar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado», añade el portal.

«Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse», agrega.

Los síntomas Los principales síntomas son un sarpullido rojo doloroso con ampollas llenas de líquido dentro y alrededor del oído, y debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído afectado, detalla el Mayo Clinic.

El paciente puede tener dolor de oído, pérdida de la audición o zumbido en los oídos (tinnitus), dificultad para cerrar un ojo, vértigo, cambios en la percepción del gusto o pérdida del gusto, y la boca y los ojos secos.

Los síntomas suelen ser temporales en la mayoría de los casos, pero pueden volverse permanentes.

La incapacidad de los pacientes para cerrar un párpado también puede causar dolor en los ojos y visión borrosa, dice la organización, y agrega que es más común en personas mayores de 60 años.

La enfermedad se trata con medicamentos antivirales, corticoesteroides y analgésicos.

El cantante suspendió los conciertos de esta semana. GETTY IMAGES Justin Bieber aplaza sus conciertos A principios de esta semana, el equipo del cantante anunció que pospondría tres espectáculos de la gira mundial Justice, que comenzó en febrero.

Pidió a sus fanáticos que fueran pacientes y aseguró que físicamente no es capaz de hacer sus próximos shows.

«Esto es bastante serio, como pueden ver. Ojalá no fuera así, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que bajar la velocidad», añadió.

«Espero que entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al cien por ciento para poder hacer aquello para lo que nací».

Bieber agregó que ha estado haciendo ejercicios faciales para «volver a la normalidad», pero que no sabe cuánto tardará en recuperarse.

Debía tocar en Washington y Toronto a principios de esta semana, con conciertos también planeados en Nueva York y Los Ángeles en los próximos días

Debía tocar en Washington y Toronto a principios de esta semana, con conciertos también planeados en Nueva York y Los Ángeles en los próximos días

