¿Qué es el confinamiento registrado, calidad en la que está la leona incautada en Altamira?

El caso de una leona que se escapó de su jaula en un zoocriadero en Altamira, Puerto Plata, que fue incautada y trasladada al Parque Zoológico Nacional en lo que se ha denominado «confinamiento registrado» , ha abierto el debate sobre si un ciudadano puede tener bajo su custodia este tipo de animales y si podrá recuperarla.

Reporteros de LISTÍN DIARIO conversaron con una fuente del Ministerio de Medio Ambiente para aclarar la cuestionante y la respuesta es «sí».

Pero antes, lo primero que se debe saber es que se le llama confinamiento registrado, al «registro que tiene un zoológico o persona en el Ministerio de Medio Ambiente, de los animales y negocios sobre vida silvestre en cautiverio , que permite ser inspeccionado cada cierto tiempo para verificar el buen estado de todos ellos, de las instalaciones que los alberga y el origen legal de los animales».

Para que un ciudadano pueda tener bajo su custodia un félido o comúnmente llamado felino, primero ha de haber importado el animal con todos los papeles y documentación con los permisos correspondientes, que pudiera, incluso, estar regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

«Cualquier animal que vas a traer, que vas a importar y que no es parte de la fauna dominicana… Se regula. Se debe pedir un permiso especial y oficial, y quien lo tenga debe estar registrado, en este caso en la Dirección de Biodiversidad para dar seguimiento y las autoridades inspeccionar que hay un régimen de seguridad y cuidado del animal», explica la fuente a LISTÍN DIARIO.

En el caso contrario, si alguien lo trae de manera ilegal va a tener dificultad.

«Esta persona puede demostrar que este animal él lo tenía con sus controles, que esta legamente en el país, que está registrado, pero si no es así está entrando en violación. La persona tiene que haber reportado que tiene ese animal y lo reporta en el momento en el que entra al país con los permisos y ahí intervienen varias instituciones del estado incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, a través de sanidad animal, entre otros», aclara.

Inspección Cuando el animal está registrado, cada cierto tiempo las autoridades de Medioambiente tienen la tarea de ir a inspeccionar el lugar donde está el animal y las condiciones en las que se encuentra.

«La jaula, que el lugar donde está es seguro, que no está sufriendo, que no está siendo maltratado, no es solamente el tema de la seguridad de que el animal se escape, sino también las condiciones del animal… Por eso debe estar obligatoriamente registrado», expresa.

Recuperación Por otro lado, si el ciudadano no tiene los papeles correspondientes, no podrá recuperarlo y las autoridades lo van a incautar y, posteriormente, lo van a llevar al centro de rescate , en este caso, el Parque Zoológico Nacional.

Tras la incautación, para poder recuperar el animal, el ciudadano deberá demostrar que se escapó por alguna razón justificada y que no se trata de descuido.

«Para hacer cualquier reclamo, primero tiene que tener todo en orden y segundo, demostrar que el animal se escapó por una circunstancia equis, que no es descuido en la jaula que lo tiene, o que hay un nivel de descuido por parte de él», precisa.

«Las personas que tienen estos animales, tienen un alto compromiso y tienen que actuar con rigurosidad conforme a las directrices para evitar situaciones como esas», agrega.

Un descuido El Ministerio de Medioambiente dijo que «la situación será investigada ya que hubo un descuido que ocasionó el escape, en estas instalaciones en que albergan estos animales y a los cuales este ministerio siempre se le ha dado seguimiento , como confinamiento registrado».

