Qué es el alisado japonés, cómo se hace y cuánto tiempo dura

El pelo liso sigue siendo una de las grandes tendencias capilares. Más allá del los maravillosos rizos o de las preciosas ondas , las melenas pulidas se han convertido en todo un must de la temporada y son muchas las celebs que se unen a ello. Por ello, nada como encontrar un tratamiento de esos permanentes con los que disfrutar del liso más extremo como el alisado japonés.

En Trendencias Planchas para alisar el pelo: ¿cuál es mejor comprar? Consejos y recomendaciones Por ello, hemos hablado con Javier Ruiz director del salón Hermanos Ruiz en Logroño el cual nos ha explicado todo lo que necesitamos saber sobre el alisado japonés, una técnica que sigue estando en las cartas de muchos salones.

Qué es el alisado japonés Lo primero que nos comenta Javier es que el alisado japonés, como indica su nombre se refiere a una técnica creada a finales de los años 90 introducida en España a principios de este siglo, con el que conseguir un alisado definitivo. De hecho, fue una de las técnicas demandadas de aquella época con resultados impecables, sobre todo que podremos presumir de cabello alisado, liso y sedoso de manera permanente durante varios meses.

Para qué tipos de pelo está recomendado el alisado japonés Siempre hay que realizar semanas antes un diagnóstico, para detectar estado del cabello, saber si se puede realizar, con qué fuerza de producto y asesorar a la clienta para que se lo hidrate con frecuencia antes el día del servicio. Por lo tanto, según nuestro experto consultado, lo mejor es dejarnos aconsejar según las circunstancias de nuestro cabello pero, en principio, este alisado estaría indicado para todo tipo de cabellos aunque también es cierto que no se recomienda para aquellos que se hayan decolorado previamente. Y es que la decoloración es una técnica muy agresiva ya de por sí, por lo que combinar ambos, no es algo que sea deseable.

También tendremos en cuenta que si tenemos la fibra capilar algo estropeada es posible que necesitemos un tratamiento previo de reparación y, en caso de tener el pelo teñido, conviene esperar mínimo 2 semanas desde la última aplicación.

En todo caso, los cabellos en los que más llama la atención este tipo de tratamientos es en aquellos más rizados o con mucho volumen que quieran conseguir un liso duradero. De hecho, según nos comentan los expertos, es una técnica que hoy en día se usa mucho para los cabellos afros.

Cómo se hace el alisado japonés Lo primero a tener en cuenta es que «se trata de una técnica exclusiva del salón que no se puede realizar en casa y debe ser hecha por un profesional educado en esta técnica, ya que se puede quemar el cabello al no saber trabajar el planchado, y control de tiempos» . De hecho, se tienen que utilizar productos muy evolucionados a cuidar el cabello con ingredientes altamente hidratantes, dejando cabellos más brillantes y elásticos, ya que se trata de un tratamiento que puede considerarse muy agresivo si no se hace debidamente.

Una vez realizado ese primer diagnóstico, pasaríamos al servicio que «consiste en aplicar la crema alisante adecuada (existen 3 fuerzas, cabello natural, coloreado y con mechas hasta un 30%). La aplicación se realiza en secciones muy finas y a 1 cm de la raíz. El cabello tiene que estar en posición totalmente vertical. Se deja el tiempo según la fuerza escogido. Puede variar desde 5 a 25 minutos. Después se aclara abundante. A continuación se aplica un tratamiento de Wellaplex y se deja 5 minutos actuar, aclarar, para reconstrucción de las cadenas de aminoácidos. Se pasa al proceso del planchado, que se realiza en secciones muy finas y no más de 180⁰. Además requiere un paso de entre 2 y 3 pasadas por la mecha a pequeños toques, este paso es muy técnico y lleva mucho tiempo dependiendo de la melena. Con esto se sella y alisa la cutícula. Después se pasa a neutralizar para un sellado correcto y, por último, se estabiliza con el paso 2 de Wellaplex durante 10 minutos.»

Todo este proceso nos llevará entre 2 y 4 horas dependiendo de la cantidad de cabello, largura y demás factores.

En Trendencias Adiós encrespamiento: Los trucos de los profesionales para reducir el pelo encrespado Qué precio tiene el alisado japonés El coste de este tipo de tratamientos varía ya que va en función del tiempo (no es lo mismo 2 que 4 horas, eso se deja claro en la consulta) y estaríamos entre unos 175 y 300 euros.

Con él conseguiríamos un resultado que, en principio, es permanente y solo coge forma lo que va creciendo, es decir, desde la raíz. Eso sí, como nos advierte Javier, «en algunos casos, por el tipo de cabello o si no se ha hecho perfecto puede coger algo de forma, pero se alisa fácilmente con un planchado».

Cuánto dura el alisado japonés Sí, nos quedaría saber, ¿cuánto tiempo podremos presumir de un alisado perfecto? Pues una vez más dependerá de cada cabello, por lo que la estimación es de tres a seis meses.

En todo caso, nos señala que se recomienda que, tras el tratamiento, no usemos gomas ni nada similar en el cabello durante unos días y posteriormente utilicemos productos de alta calidad para el encrespado, champú, acondicionador 2 veces semana y mascarilla 1 vez semana y nos recomiendan productos de alta calidad profesionales tipo los de la marca System, en concreto, su línea Smoothen.

Champú System Professional Smoothen

Hoy en Amazon por 22,90€ PVP en Lookfantastic 23,45€

Eso sí, también nos comenta que hasta la keratina podría estar quedándose obsoleto ante otros mucho menos agresivos e igualmente efectivos como son el botox capilar o una bioplastia que, según la longitud del cabello cuesta entre 90 y 180 euros. Vamos que además de ser más respetuoso, también es más barato.

Por qué ya no está de moda el alisado japonés Después de lo comentado, a pesar de que hay salones que siguen utilizando esta técnica, se ha visto superado por otros mucho más recomendables para el cabello.

Además, como nos comenta Kenzo, uno de los mayores inconvenientes que tiene este alisado es que no tiene retroceso lo que supone que si al poco tiempo queremos vernos con más volumen, rizos o tal, no va a ser posible hasta que no nos vuelva a crecer el pelo. Y es que el alisado japonés rompe la estructura interna del cabello desde la raíz lo que supone que no nos permita cambios que con otro tipo de tratamientos sí podríamos dar una cierta vuelta a atrás.

Como vemos, se trata de un tratamiento algo arcaico que sí, aún podemos encontrar, pero que cuenta con otras alternativas mucho más interesantes.

