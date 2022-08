¿Qué efectos produce en el cerebro mirar televisión de manera prolongada?

Entornointeligente.com /

Para muchas personas no hay nada mejor que sentarse frente al televisor y hacer una maratón por horas de sus serie s o películas favoritas. Sin embargo, a largo plazo esto puede perjudicar la salud mental.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona y la Universidad del Sur de California describió los efectos que causa en el cerebro si se mira televisión por un tiempo prolongado .

¿Qué tan mala es la televisión? El estudio, publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS, por sus siglas en inglés), determinó que las actividades sedentarias que se realizan por muchas horas seguidas provocan un daño en el cerebro, siendo más propensa la persona a sufrir alguna enfermedad mental.

En el Reino Unido, los investigadores desarrollaron el análisis a más de 140 mil personas con una edad máxima de 60 años, el cual duró aproximadamente 10 años. Concluyeron que quienes estuvieron observando la televisión por un largo tiempo tuvieron un 40 % de probabilidad de padecer demencia.

«El ejercicio y la actividad física se han mostrado prometedores en la reducción de las tasas de deterioro cognitivo y riesgo de demencia en adultos mayores. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones para aumentar los niveles de actividad física, la participación en el ejercicio con propósito no ha aumentado sustancialmente», explicaron en el estudio.

Las conclusiones se dieron por la detección de un bajo nivel de actividad cerebral, la cual estaría relacionada con los más de tres mil casos de demencia que se han presentado durante los últimos 10 años en el país europeo.

¿El uso de la computadora es dañino? Según los expertos, en el caso de la computadora, los investigadores hallaron que todo depende del uso que le brinden las personas, ya que ciertas actividades pueden activar la función cognitiva.

«Nuestros hallazgos sugieren que los impactos cerebrales de estar sentados durante nuestras actividades de ocio están separados de cuán físicamente activos somos. Estar más mentalmente activos, como cuando usamos computadoras, puede ser una forma clave de contrarrestar el mayor riesgo de demencia relacionado con comportamientos más pasivos como mirar televisión», finalizó uno de los investigadores del estudio.

