¿Qué dijo María Julia Muñoz sobre el decreto de esencialidad en la educación de 2015?

A casi siete años del decreto de esencialidad en la educación que activó el Gobierno de Tabaré Vázquez , la ministra de Educación por esa fecha, María Julia Muñoz , señaló este martes que no fue una medida «buena» o «feliz». Además, apuntó a la gestión de Robert Silva , al frente de Codicen , cuestionó la postura de los sindicatos educativos y lanzó críticas al Frente Amplio por su accionar en el tercer mandato del partido de izquierda.

El 24 de agosto de 2015, Muñoz anunciaba que el Gobierno había resuelto declarar como esenciales los servicios de educación pública por 30 días, que estaban suspendidos desde hacía una semana por los paros en Secundaria, Primaria y UTU .

En diálogo con Nada Que Perder (M24), la exministra aseguró que era «necesario dar un golpe de timón» porque los sindicatos de la enseñanza hicieron una «amenaza de huelga general por tiempo indeterminado».

«No fue una buena medida amenazar con huelga general por tiempo indeterminado y la esencialidad tampoco», reconoció esta mañana. «Vimos que no había sido una medida feliz, que no era buena, en la medida que unificó otras ramas de la enseñanza», agregó.

De todas maneras, dijo, «los saldos de esas situaciones negativas que quedaron fue que los sindicatos tampoco amenazan con una huelga general y que desde el Poder Ejecutivo se tiene claro que esa medida no fue buena».

Para Muñoz, los sindicatos de la educación tenían «distintas actitudes con un gobierno de izquierda que las actitudes que tienen hoy con un gobierno de derecha que ha perpetrado muchas más situaciones complicadas». Opinó que actualmente «se enfrentan a una realidad que es muy dura, pero se han enfrentado con moderación» al Gobierno.

Cuestionamientos a gestión actual Si bien Muñoz destacó que tenía «grandes expectativas» en el presidente de Codicen , aseguró que Silva «no lo ha podido demostrar» aún. «Tenía grandes expectativas en el presidente del Codicen porque ya había estado en el anterior Codicen con Wilson Netto como presidente. Conocía la realidad, tenía capacidad y hacía buenas propuestas. Lo considero una persona seria y competente, pero de todas maneras no ha podido demostrar(lo) en la práctica», indicó.

«No conozco en mi vida ningún gobierno que haya mentido tanto en la campaña electoral . Nada de lo que se dijo se ha hecho, y en educación mucho menos», lanzó la exministra, una de las figuras políticas más cercanas a Vázquez durante toda su trayectoria, que ocupó cargos relevantes en los tres mandatos del Frente Amplio.

Para Muñoz, «no se ha dado salto en calidad, en infraestructura, ni se ha acompasado a los tiempos modernos el plan de educación media cuando ya quedó hecho un marco curricular de referencia nacional». Esto lo dijo en referencia al marco curricular de referencia nacional de 2017. «Se optó por borrar eso y empezar de nuevo y hacer algo que queda en la mitad del camino», aseguró.

«Ahora se habla mucho de competencias ‘blandas’, poco de competencias en conocimiento. Es una discusión bizarra porque hay que tener de las dos cosas», expresó.

Vinculado a la educación, calificó de «desastre» el cambio de la gobernanza en educación que se instaló a partir de la Ley de Urgente Consideración ( LUC ). «Es imposible que una persona pueda hacer el trabajo que hacían tres personas», dijo.

Críticas al Frente Amplio «Las reformas existentes no se profundizaron o se mantuvieron, pero no se lograron imponer otras reformas», sostuvo Muñoz esta mañana y también apuntó al accionar del Frente Amplio . «La fuerza política no acompañó como en el primer momento con su militancia (a) decir o sintetizar a los ciudadanos lo que se hacía desde el Gobierno», cuestionó.

«Recuerdo haber concurrido muchas veces a la Mesa Política (del Frente Amplio) a explicar qué era lo que se hacía en educación y cultura, y veía a toda la gente con su celular en la mano «, lanzó la exministra.

Incluso dio un paso más y aseguró que «no fueron transmisores y no hubo una discusión con lo que se sentía que estaba mal hecho por parte del Gobierno». De esta forma, para la exjerarca «faltó un ensamble entre la fuerza política y el Gobierno».

Otro de los puntos que marcó sobre el segundo gobierno de Vázquez fue cuando se conoció que el presidente tenía cáncer. «Ahí nos golpeó muchísimo a todos porque sin lugar a dudas era el conductor de todo el Gobierno. Eso nos arrastró el último año de Gobierno», manifestó.

Mirando el presente de su fuerza política, asegura que ve «muy bien» el papel que están tomando. «El primer año costó un poco, pero ahora se ha respondido muy bien a esta malísima Rendición de Cuentas que se ha presentado», cuestionó.

También valoró como «muy buena» la conducción de Fernando Pereira . «Tenía reservas de cómo se iba a parar, pero es un hombre muy inteligente y se ha parado muy bien», aseguró.

