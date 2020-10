Qué dijo Gonzalo Fernández sobre las actas del Tribunal de Honor que juzgó a Gilberto Vázquez

Entornointeligente.com /

El exsecretario de la presidencia del primer gobierno de Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández, compareció este viernes ante la comisión de Derechos Humanos del Senado y declaró que el expediente sobre las actuaciones del Tribunal de Honor por el caso de Gilberto Vázquez llegó a Presidencia incompleto y sin las actas acordonadas. Según habían dicho desde el Ministerio de Defensa a El Observador a comienzos de setiembre, el expediente completo –con la carta de Vázquez y la respuesta de Saavedra respecto a continuar con el tribunal– formaba parte del elevado por el Ejército a Defensa (y luego a Presidencia) en 2006.

De acuerdo a lo que dijo el senador del Partido Nacional Jorge Gandini, uno de los miembros de esa comisión, y luego confirmó a El Observador la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, Fenández señaló que Tabaré Vázquez no tuvo acceso a las actas. El nacionalista afirmó que el expediente “no pasó por jurídica, ni por la Secretaría de Presidencia” y que “llegó solo con la resolución. El presidente de la República así lo firmó, sin leer ni tener siquiera para leer las actas del tribunal de honor”.

Leé también

Gonzalo Fernández sobre Tribunal de Honor: “Me hubiese zambullido a leer” Gonzalo Fernández tampoco tuvo acceso a las actas, según él mismo dijo ante la comisión y señaló Gandini. “Él ratifica que si ese expediente hubiera pasado por sus manos, hubiera pedido las actas porque no hubiera recomendado al presidente firmarla sin él antes haberlas leído”, aseguró.

Según Della Ventura “queda probado que no se habían adjuntado las actas, por lo que llegó al presidente y la ministra (Azucena Berruti) no contaba con las actas”. Además, la frenteamplista manifestó que “llama la atención por qué se puso en un sobre y no se adjuntó esa parte (por las actas) porque parecería que después en los otros tribunales si se adjuntó todo”.

Leé también

Comando del Ejército fue informado en 2006 de posibles delitos de Gilberto Vázquez La senadora aclaró que Berruti y Tabaré Vázquez “solo (accedieron) al expediente en el que jurídica les aconsejaba que firmaran la homologación” por lo que habría una contradicción entre lo que afirmó el ministro de Defensa, Javier García, y lo que ahora señaló Fernández. “Preguntale ahora (a García), capaz que cambió un poquito”, expresó.

Gandini opinó en la misma línea que Della Ventura en cuanto a una posible contradicción entre lo dicho por García y lo asegurado por Fernández: “Esa es una contradicción que cuando la comisión empiece a trabajar sobre las declaraciones tenemos que ir analizando”, dijo.

Leé también

Defensa asegura que carta de Gilberto Vázquez fue elevada al Poder Ejecutivo El expresidente Vázquez fue invitado por la comisión a declarar el próximo martes, aunque no es obligatorio que concurra. Según sostuvo Della Ventura, desde el Frente Amplio preferían “seguir el orden del expediente” en las convocatorias y llamar primero “al comandante en jefe de aquel momento, a los integrantes del primer Tribunal de Honor, a los del Tribunal de Alzada, a los integrantes de jurídica” para luego finalmente convocar al expresidente. No obstante, como el Partido Nacional “tiene mayoría” en la comisión se lo citará el martes.

Para Gandini el objetivo de estas citaciones es “echar luz sobre el tema” y “reconstruir hechos para saber por qué 14 años después nos enteramos de que se confesaron esos delitos en la comparecencia de Gilberto Vázquez”. “¿Por qué se firmó la homologación de unas actas que no se leyeron o si se leyeron por qué no se dio cuenta y se hizo la denuncia a la justicia?”, se preguntó.

LINK ORIGINAL: El Observador

Entornointeligente.com