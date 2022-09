¿Qué dicen en Inglaterra sobre Cartes, Velázquez, y el crimen organizado?

Entornointeligente.com /

Desde muy temprano, los camioneros van acercándose hasta la zona de autódromo exAratirí y estacionando sus vehículos al costado de la Ruta PY02, en donde permanecerán como forma de protesta para exigir la reducción del precio del combustible en G. 1.500, específicamente en la nafta 93 octanos y el gasoil tipo 3.

A primera hora de la mañana, eran los conductores de grúas los que se iban apostando al costado de la Ruta PY02.

Lea más: Combustible: única «alternativa real» es reducir G. 700 por litro para camioneros, según ministro

«Seguimos en la lucha, hoy es el cuarto día. Si hoy no tenemos una solución, mañana llegaríamos a Asunción. Se aguanta con mucha fuerza. Nosotros somos grueros y, como el costo operativo subió, es difícil continuar así. No podemos subir el precio porque los clientes no quieren pagar porque no hay poder adquisitivo», manifestó Julio Rojas, conductor de grúa.

Los camioneros ya están adelantando que -en caso de que hoy no reciban una respuesta a sus pedidos- mañana ingresarían a la capital con sus camiones, lo que ocasionaría importantes inconvenientes en el tráfico.

Lea más: Camioneros amenazan al Gobierno con sitiar Asunción si no baja combustible

Desde las 9:00 de hoy se esperaba la llegada de camioneros de varios puntos del país, quienes se reunirían en zona del autódromo exAratirí, en espera de una respuesta por parte del Gobierno. Representantes de la Asociación de Volqueteros Unidos también se hicieron presentes en la ruta PY02 para acompañar a sus pares.

