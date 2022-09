¿Qué dicen en Inglaterra sobre Cartes, Velázquez, y el crimen organizado?

Entornointeligente.com /

La Nueva Olla era carnaval porque Marcelo Moreno Martins acababa de convertir el 2-1 y Cerro Porteño estaba cerca de la tercera victoria seguida, pero Guaireña repitió las noches del 15 de febrero de 2020 y 21 de febrero de 2021: empató sobre el final y evitó que el Ciclón festeje, esta vez, por la undécima jornada del torneo Clausura 2022 .

«Difícil de explicar el resultado final. Teníamos a mano para ganar y una vez más ellos nos empatan. Es una rara coincidencia, pero creo que es el tercer partido que nos empatan dos a dos estando en ventaja», comenzó Francisco Arce en la conferencia posterior al 2-2. Sí, por tercera vez, el Albiceleste rescataba un punto agónico.

«Nosotros tuvimos la última jugada descontrolada, todos pasados en la línea de la pelota, fuimos a doblar marcas por un costado, tuvimos que terminar la jugada y no terminamos, salimos a doblar marcas sobre un pivoteo de espaldas», explicó Arce en referencia a la jugada, la última del choque, que terminó en el tanto de Lautaro Comas .

Arce no volvió las paridades de Guaraní y General Caballero en el actual certamen. «Nos convirtieron y no es la primera vez que nos pasa, de Guaraní que faltaban cuatro o cinco minutos a Mallorquín que faltaban cinco segundos más que de los que faltaban hoy. Igual estábamos en alerta. Nos vamos dolidos porque teníamos los tres puntos ganados», puntualizó.

Lejos de mencionar que estas situaciones dejarán de pasar, el DT reconoció que volverá a ocurrir. «Va a volver a ocurrir porque el deporte es así. De que se trabaja se trabaja, se muestra, se insiste. Dentro de todo eso nos falta viveza, picardía, entender los momentos del partido, ofensivamente y defensivamente», subrayó el paraguaríense.

«Delante nuestro teníamos el lateral a favor, si aguantábamos no pasaba nada. No llegaban al arco. Todavía recuperamos y marcan la falta, la de Alfio (Oviedo) (…) Lo que hicimos mal fue no resolver la jugada defensivamente. ¿Cómo corregir? Ya hicimos eso antes del partido, ya entrenamos eso, en todos los aspectos», finalizó.

