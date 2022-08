¿Qué debemos saber sobre el rebote por Paxlovid? Nuestra analista médica lo explica

Entornointeligente.com /

(CNN) — Tras ser diagnosticado con covid-19 el mes pasado, el presidente Joe Biden dio recientemente un resultado negativo en las pruebas de detección del coronavirus, para volver a dar positivo unos días después. Biden había tomado el medicamento antiviral Paxlovid, que se ha asociado a que algunos pacientes vuelvan a dar positivo por el virus después de completar el tratamiento.

Este fenómeno se conoce como rebote de Paxlovid . ¿Qué es exactamente y por qué ocurre? ¿Cuán común es? ¿Y la posibilidad de que los síntomas vuelvan a aparecer significa que la gente no debería tomarlo? ¿Quién debe y no debe tomar el medicamento? ¿Y qué hay que hacer si se produce un rebote?

Para guiarnos en todas estas cuestiones, hablamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de » Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health «.

CNN: ¿Qué es el rebote del Paxlovid y por qué se produce?

Dra. Leana Wen: El fenómeno conocido como rebote de Paxlovid es lo que ocurre cuando alguien con covid-19 toma la píldora antiviral Paxlovid y comienza a recuperarse: sus síntomas mejoran y comienzan a dar negativo en las pruebas. Luego, por lo general, a las dos semanas de su diagnóstico inicial, tienen una reaparición de los síntomas y vuelven a dar positivo en las pruebas del coronavirus. En el caso del presidente Joe Biden, se estaba sometiendo a pruebas con regularidad, por lo que, aunque sus síntomas no reaparecieron, su prueba positiva se detectó de inmediato.

No se sabe exactamente por qué ocurre esto. Un pequeño estudi o de la Universidad de California, en San Diego, descubrió que esto no se debe a que el Paxlovid sea ineficaz contra las variantes. El escaso intervalo de tiempo en el que ocurre también sugiere que no se debe a la reinfección. Más bien, muchos científicos, entre los que me incluyo, piensan que lo más probable es que esto se deba a que Paxlovid funciona como debería, pero no durante el tiempo suficiente.

publicidad El Paxlovid actúa para detener la replicación del virus. Actualmente se administra durante cinco días. Puede que funcione durante el periodo de cinco días, pero algunas personas siguen teniendo el virus en su cuerpo después de cinco días. Cuando se deja de administrar Paxlovid, el virus comienza a replicarse de nuevo.

Es posible que sea necesario administrar Paxlovid durante un periodo más largo, quizá siete o diez días en lugar de cinco. Esos estudios están en curso.

CNN: Parece que mucha gente tiene rebote de Paxlovid, incluyendo al presidente Biden y al Dr. Anthony Fauci. ¿Cuán común es?

Wen: Anecdóticamente, puede que conozcamos a mucha gente que lo ha tenido, pero los estudios muestran que es bastante infrecuente.

Los estudios iniciales descubrieron que el rebote se producía en alrededor del 2% de los casos. Por cierto, los que no tomaron Paxlovid también tenían posibilidades de un rebote. En ese estudio, el grupo de placebo tuvo una recurrencia de los síntomas en el 1,5% de los casos.

Esos estudios se realizaron durante una época en la que la variante delta era la dominante. Las tasas de rebote pueden ser mayores con la variante ómicron. Un amplio estudio de más de 13.000 pacientes realizado por investigadores de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) encontró una tasa de rebote de alrededor del 6%. Hay que considerar que este estudio está disponible en línea pero aún no ha sido revisado por pares.

Por supuesto, la tasa real puede ser mayor, ya que las personas no se someten a pruebas rutinarias después de tomar Paxlovid. Por lo tanto, es posible que no se detecten algunos casos. Sin embargo, sigue pareciendo que el rebote del Paxlovid se produce en una minoría, no en la mayoría de los casos.

¿Cuándo habrá vacunas disponibles contra nuevas subvariantes de ómicron como BA.5? CNN: ¿Signfica la posibilidad de una reaparición de los síntomas que la gente no debería tomarlo?

Wen: No. Creo que la gente debería considerar la posibilidad del rebote del Paxlovid como un efecto secundario conocido de la medicación. Desde luego, no es preferible que se produzca, dado el inconveniente de que se repitan los síntomas y haya que aislarse de nuevo. Sin embargo, la posibilidad de este efecto secundario no es una razón para evitar un medicamento que es muy eficaz para reducir la enfermedad grave.

Esto se reduce a la razón por la que se administra Paxlovid en primer lugar. Es un medicamento oral, prescrito para que la gente pueda tomarlo en casa, que puede reducir la probabilidad de ser hospitalizado o morir en casi un 90%.

Ni Fauci ni Biden enfermaron gravemente. Esa es la historia de éxito aquí, y la razón por la que las personas elegibles para Paxlovid deben seguir tomándolo a pesar de la posibilidad de rebote.

CNN: ¿Quién es elegible para el Paxlovid? ¿Hay personas que no deberían tomarlo?

Wen: Las personas elegibles para Paxlovid son individuos que son vulnerables a resultados severos si contraen covid-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) tienen una lista de estas condiciones. Entre ellas se encuentran la edad avanzada y los problemas médicos crónicos subyacentes, como enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes y obesidad. Las personas que siguen sin vacunarse también corren un mayor riesgo de padecer covid-19 grave.

Hay ciertas afecciones médicas que pueden impedir que las personas tomen Paxlovid, o que tengan que tomar una dosis diferente. Algunos medicamentos también interfieren con el Paxlovid y puede ser necesario suspenderlos durante un breve periodo de tiempo. Por eso es fundamental que lo consultes con tu médico. Te animo a que consultes con tu médico, aunque no hayas contraído covid-19, para saber si puedes tomar Paxlovid.

En cuanto a las personas que no deberían tomarlo, Paxlovid está destinado a personas con alto riesgo de padecer una enfermedad grave. Si tienes menos de 50 años, estás al día con las vacunas y en general estás sano, no deberías tomarlo. En toda medicación hay que sopesar los riesgos y los beneficios. Si es poco probable que te beneficies, los riesgos serán mayores que los beneficios.

CNN: ¿Qué debe hacer si tiene un rebote? ¿Se vuelve a tomar Paxlovid y aislarse? Wen: Es muy poco probable que un rebote de Paxlovid evolucione a una enfermedad grave, tal y como se desprende de un informe reciente de los CDC. Actualmente no se recomienda tomar Paxlovid para los casos de rebote, aunque es una recomendación que podría cambiar a medida que se realicen más estudios. (Los médicos de Fauci le recetaron otra serie de Paxlovid).

Los CDC dicen que las personas con infecciones de rebote deben aislarse durante otros cinco días. Esto se debe a que una persona que vuelve a dar positivo en la prueba rápida de antígeno casera está eliminando el virus y podría seguir contagiando a otras personas.

La precaución es el enfoque correcto, pero quiero insistir de nuevo en que la posibilidad de rebote no debe disuadir a la gente de tomar un tratamiento que está haciendo lo que debe, que es mantener a las personas fuera del hospital y evitar que se enfermen gravemente.

Covid-19 Paxlovid

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com