¿Qué debe hacer la U? ¿Quiénes son los culpables de la crisis? Análisis al mal momento azul

La U juega este jueves frente a Cobresal por los octavos de final de la Copa Chile, un torneo que puede servir para escapar un poco de la crisis que vive la escuadra azul.

Hoy están a tres puntos del descenso -algo que ya vivieron la temporada pasada- y las críticas al manejo dirigencial hacen fila .

Es más, la semana pasada la casa de estudios emitió un comunicado en el que criticaban el actuar de Azul Azul.

» Nos encontramos desde hace tiempo disconformes con la manera en que se administra y gestiona la concesionaria por parte de sus actuales controladores. Las diferencias no se reducen solo a los objetivos del fondo de inversión que es propietario, el cual no parece estar comprometido con la historia y tradición de la U, sino que también se extienden a otros aspectos, en particular al proceso de toma de decisiones y a la relación y comunicación del club con la hinchada», escribieron.

Por otra parte, los propios hinchas están muy disconformes y esta semana incluso un grupo de forofos llegó al CDA para «conversar» con los jugadores , según dijo el propio DT, Diego López.

Además, cada vez se acrecientan más los rumores de quienes son los verdaderos nuevos dueños de la concesionaria que rige los destinos del club . El grupo Sartor aparece en los papeles como administrador de los fondos, pero han circulado nombres ligándolos a la institución como los de Fernando Felicevich o de Victoriano Cerda, actual presidente de Huachipato.

¿Por qué está pasando esto en la U? ¿Quiénes son los verdaderos culpables de la crisis? Esto y mucho más analizaremos hoy en Agenda Deportes de EmolTV desde las 17:00 horas en compañía de un histórico azul, Patricio Mardones.

