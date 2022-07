«Qué buena broma, Bromelia» galardonada en el Festival Internacional de Cine con Valores de Guadalajara

Entornointeligente.com /

Foto: @LDerett

La película venezolana «Qué buena broma, Bromelia», dirigida por Efterpi Charalambidis y protagonizada por Irabe Seguias, fue galardonada en el Festival Internacional de Cine con Valores de Guadalajara, México, obteniendo el premio como mejor película, otorgado por el Jurado Joven. Así lo informó la cuenta oficial de la organización en la red social Twitter .

Texto: Alba Ciudad

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, envió sus felicitaciones a través de su cuenta en la red social Twitter .

El film venezolano «Qué buena broma, Bromelia», dirigido por Efterpi Charalambidis y protagonizado por @SeguiasIrabe , fue galardonado por el Jurado Joven con el premio como mejor película en el Festival Internacional de Cine con Valores de Guadalajara #México . ¡Felicitaciones! pic.twitter.com/gyGDvtVjzU

— Ernesto Villegas Poljak (@VillegasPoljak) July 25, 2022

La cuenta oficial del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) también envió felicitaciones, al igual que Vladimir Sosa Sarabia , presidente de la Cinemateca Nacional.

La película cuenta la historia de Bromelia , interpretada por Irabé Seguias , quien desde pequeña ha soñado con encontrar al amor de su vida. Sin embargo, a sus cuarenta años, no se ha casado, a diferencia de sus dos hermanas menores, Violeta y Margarita, interpretadas por Sandra Yajure y Jariana Armas, respectivamente.

Un día aparece en la tienda de vestidos Pedro Cedeño , un vendedor de telas interpretado por Rolando Padilla. Luego de hacer negocios con él, Bromelia se enamora y cree que es el amor que tanto ha anhelado. Pero Pedro demuestra que no es el compañero de vida que ella esperaba; y la noticia de su embarazo de un niño con síndrome de Down desarma sus sueños de mujer feliz. Bromelia se ve entonces en una situación que exige un cambio de rumbo, un tipo de vida que no esperaba y que desafía sus valores.

A continuación, el trailer:

QUÉ BUENA BROMA BROMELIA Ver este vídeo en YouTube .

LINK ORIGINAL: Alba Ciudad 96.3 FM

Entornointeligente.com