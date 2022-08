Qué beneficios técnicos le quedan al ciclismo nacional con la vuelta a Venezuela, solo un carabobeño campeón

Entornointeligente.com /

Previo analisis de carácter técnico, una vez concluida la edición 59 de la vuelta ciclística a Venezuela 2022, realizada en ocho etapas, 1.071 kilómetros de longitud, con promedio de velocidad de 45.32 k/m/h, el paso visual por 6 Estados, 8 equipos invitados, 19 nacionales, 147 corredores en la raya de partida, el 59 por ciento abandono en un área plana

Nos deja un examen post competencia, o lo que podríamos interpretar, analizar, que le quedo al ciclismo nacional con la vuelta a Venezuela. Es pertinente aclarar estas interrogantes, pues los que estudiamos los efectos y resultados de una competencia determina, así, no los pide nuestra formación, ética y responsabilidad profesional (siempre)

La exegesis lineal de la competencia, nos permite la evaluación y resultados obtenidos, alcanzados en la planificación. Antedata debo resaltar el trabajo organizativo de la estructura de la FVC, el sostén muscular económico del gobierno bolivariano de Venezuela, algunas alcaldías y gobernaciones, el IND, min deporte, el fondo nacional del deporte, la empresa privada, sin estos elementos concomitantes, muy difícil que se haya cumplido esta cara competencia, sin ingresos propios, así de fácil, lo observo, sostengo y defiendo en autos

Ahora bien, entre los aspectos contenidos en el análisis previo voy a enseñarles las entidades campeonas individuales en las 59 ediciones: OBSERVACIONES: de las 59 vueltas efectuadas el Táchira (individual) ha ganado 19, equivalente a un 32 %. Solo dos corredores (Olinto Silva- Lara y José Chacón -Táchira- Carabobo) ganaron en tres ocasiones.

En el año 1967 se internacionaliza la vuelta año 1977 no hubo competencia. Corredor más ganador de etapas: Gil Cordoves 50, se han cumplido 696 etapas aproximadamente, equivalente a 12.por vuelta

comportamiento porcentual por entidad campeona

Entidad

porcentaje

Táchira

32 %

Lara

8 %

Trujillo

7 %

Guarico

5 %

Carabobo

7 %

Zulia

5 %

Aragua

3 %

distrito federal

3 %

Monagas

3 %

diguigeovanni –Androni Italia

5 %

Androni Venezuela

3 %

Miranda

3 %

Cojedes

2 %

Colombia

2 %

Italia

7 %

Portugal

2 %

Tricampeones, Olinto Silva (1.980, 1.981, 1.983, y José Chacón (2001-2003-2005). Bicampeones, Nicolás Raither, Elio Villamizar, julio Bernal (colombiano con Trujillo), Enrique Campos, Federico Muñoz(colombiano), al servicio de Monagas y Lara), Carlos Ochoa, Orluis Aular, ambos de Nirgua, estado Yaracuy

En este recién finalizado giro nacional fue una fiesta para el equipo italiano, de las ocho fracciones ganaron cinco, representa un abismal 63 por ciento, contra 38 por ciento de Medellín y nuestro país. Observen fue una carrera acomodada para corredores sprinter, de llegada en line

Entre las premisas tenemos las auto preguntas, porque no se elaboró un recorrido con escaladas, los corredores de Estados de alto prestigio en el ciclismo nacional como Mérida, Táchira y Trujillo no tienen pasistas, a que se debe esta situación.

En cuanto al renglón sub 23, vemos mucho futuro, entre los primeros diez de la genérica, nueve fueron venezolanos. Aquí ya tiene la comisión técnica ad hoc un valioso y anticipada preselección con los ojos a competencia internacionales

Datos históricos, de los cuatro campeones que ha tenido Carabobo en vuelta a Venezuela, tres no son oriundos de esa geografía de campeones, dos son Luis y orientales. Luis Villarroel (+), nativo de Pericantar, estado Sucre y Luis Gómez de Monagas, José Chacón de San Cristóbal y el Único carabobense, el gran Gregorio Carrizales, del caserío el Frío, parroquia Central Tacarigua, municipio Carlos Arvelo (Guigue), estado Carabobo.

El arbitraje liderado por el comisario UCI, el trujillano Naiher Nuller, Armando Ustari y Francisco Pazos fue bastante bueno, la seguridad y el trabajo de los jueces, lo adicionamos positivo. La actuación del Dr. Víctor Pacheco, médico carabobeño al frente de la jefatura médica otro gran acierto, felicitaciones

Milagritos Aguilar , realizó un buen trabajo en la reseña de la información escrita. Esta bella persona, licenciada, judoca, la capturamos en una vuelta a Venezuela cuando era la corresponsal de Notitarde en Nirgua, nos dio apoyo logístico, sigue así, exige y dese su puesto.

Ahora bien, la contra vía y obvio la lógica pregunta quien montó la vuelta, ya el logo de la FVC ni se ve, las vallas, plataforma, sonido es propiedad de la federación o es alquilada, prestada, otra por que se retrocedió a términos no usados en el ciclismo para elaborar los boletines, ejemplo metas volantes, esprínter, quien autorizo desnaturalizar nuestro idioma, equipo por team, esto es barbarismo y falta de respeto a nuestro bello castellano, eso fue pronunciar o escribir mal las palabras o en utilizar palabras equivocadas o inexistentes en la lengua. La previa y el boletín final no nos llegaron a nuestros correos, como debe ser y años anteriores, a quien se le imputa este grave retorno

Por ser una actividad de carácter público, del erario nacional, debemos conocer plenamente y con celeridad el presupuesto aprobado, las licitaciones. Es pertinente y sano camaradas del IND y del Mindeporte, su obligación dar esta información

Otra, sería interesante retomar el recorrido de diez etapas, es posible. Se justifica traer ocho equipos invitados, seis sin nivel técnico, sólo acreditados el italiano y el equipo de Medellín, ¿Cuánto costó traerlos?

Se nos terminó el espacio. Nos leeremos en la venidera, Dios mediante. Comunicadores somos todos, pero no todos somos comunicadores sociales. Con la verdad no temo ni ofendo. Nos leeremos en la venidera, Dios nos ayudará. Amigo trota, camina, interdiario así sea se media hora, es la mejor clínica para tu salud, en la mañana es recomendable, el oxige en la atmósfera más limpio, hágalo yo soy un ejemplo, me recupere totalmente de un cáncer, estoy activo deportivamente, caminata, maratón, 400 X 100, Bowling, bolas criollas, softbol.

