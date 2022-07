Qatar 2022: FIFA entrega los argumentos que desestimaron la denuncia de la ANFP a Byron Castillo

Entornointeligente.com /

El ente rector del fútbol mundial señaló que la documentación entregada por Carlezzo sobre el origen de Castillo (ciudad de Tumaco, Colombia) fueron presentados en forma tardía. FIFA aclaró que el hecho de que exista la validación por parte de los tribunales de Ecuador a la nacionalidad de Byron Castillo, es motivo suficiente para evitar sanción alguna, puesto que el ente rector expresó que respeta la justicia estatal del país.

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) mediante su Comisión Disciplinaria entregaron los argumentos que llevaron a fallar contra de la denuncia propiciada por la Federación de Fútbol de Chile a el futbolista Byron Castillo por acusarlo de ser ciudadano colombiano y no ecuatoriano (selección que defendió en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022).

Cabe recordar que el ente del fútbol nacional contrató al abogado brasileño, Eduardo Carlezzo , para llevar la causa adelante, siendo la principal solicitud la resta de puntos al seleccionado ecuatoriano por los encuentros que disputó Castillo, quien enfrentó dos veces a nuestro país, por lo que la resta de puntos a la tri y la suma a La Roja, daba el cupo directo a Chile para el Mundial de Qatar 2022.

Argumentos Según consignó La Tercera , el ente rector del fútbol mundial señaló que la documentación entregada por Carlezzo sobre el origen de Castillo (ciudad de Tumaco, Colombia) fueron presentados en forma tardía.

Además, indican que los textos entregados «no respaldaba en absoluto el reclamo de la federación chilena ni permitía concluir que Castillo nació en Tumaco, sino que sólo probaban que los padres del lateral y su familia habían estado viviendo en dicha ciudad».

La Comisión Disciplinaria también precisó que los diferentes certificados de nacimiento del futbolista del Barcelona de Guayaquil dejan un manto de duda, pero no son suficientes para comprobar que el jugador los haya falsificado.

Tampoco le dieron importancia a una posible adulteración del certificado de nacimiento de 2018, al existir huellas de Castillo en el Registro Civil de Colombia. Este argumento era uno de los más fuertes que presentó Carlezzo.

«La Comisión desea señalar que la citada información procedente de las autoridades colombianas no sería en ningún caso suficiente para corroborar a su razonable satisfacción las afirmaciones de la ANFP, en la medida en que no confirma i) que la persona referida en Colombia sea efectivamente el Jugador, ii) que el Jugador haya nacido efectivamente en Colombia (y no en Ecuador), ni iii) que el Jugador deba ser considerado colombiano», indica el fallo.

Fallo FIFA aclaró que el hecho de que exista la validación por parte de los tribunales de Ecuador a la nacionalidad de Byron Castillo, es motivo suficiente para evitar sanción alguna, puesto que el ente rector expresó que respeta la justicia estatal del país.

«En consecuencia, la Comisión está sujeta a la valoración llevada a cabo por el tribunal ecuatoriano sobre las cuestiones relativas a la identidad (y la nacionalidad) de uno de sus ciudadanos, el Jugador», complementa el texto.

Además, sostienen que «la Comisión consideró que la ANFP no satisfizo su carga probatoria a fin de demostrar que i) los documentos relacionados con la nacionalidad ecuatoriana del Jugador habían sido falsificados, y ii) que el Jugador no era elegible para jugar con el equipo representativo de Ecuador».

Con los argumentos del fallo ya conocidos, ahora toca esperar si la ANFP apelará a la decisión o lo dejará tal como esta.

