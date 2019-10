VVD opent partijgebouw in Menkendam

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – De Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD) heeft zaterdagavond zijn partijcentrum in gebruik genomen te Menkendam. Volgens voorzitter Alice Amafo is dit een heugelijk feit. “We zijn een partij voor het volk”, benadrukte Amafo die werd begeleid door een tazzaband.

Ze wees erop dat met de opening van het centrum er een belangrijke stap is gezet naar de verkiezingen van 25 mei 2020. De voorzitter sprak over een Fayalobi-beweging die alle Surinamers bij elkaar brengt. Het huis van VVD staat volgens haar open voor alle bevolkingsgroepen. “Het maakt niet uit waar je woont: in Paramaribo, in de ghetto, een elite buurt, het binnenland of de verre districten.”

Verschillende sprekers haalden aan dat er nieuwe wind moet waaien in Suriname en dat de VVD het alternatief is. Het is volgens hen ook tijd dat een vrouw de leiding over het land neemt nadat mannen decennialang de hoge functies hebben gedomineerd. Deborah Pinas, één van de sprekers, zei dat de VVD zich zal inzetten voor het algemeen belang en niet voor eigen belang. “We praten niet over het vullen van onze zakken.”

Ook wees ze erop dat de partij de mensen niet zal beloven dat Suriname Dubai gaat worden, een verwijzing naar een bekende uitspraak van NDP-ondervoorzitter André Misiekaba. Ze ervaart dat de democratie in het land doodbloedt. “Onze mening telt niet en onze kritiek wordt niet gewaardeerd”, aldus Pinas.

De VVD werd op 6 april dit jaar geproclameerd. Daarvoor stond de partij bekend als de Plattelandsbewonerspartij (PBP), die op 3 april 51 jaar bestond. Amafo geeft vanaf 12 mei 2018 leiding aan de partij. De ex-Abop-topper werd bij acclamatie gekozen.

