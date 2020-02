Melcochita revela que se acostó con más de 500 mujeres

Entornointeligente.com /

El popular comediante Pablo Villanueva Branda, más conocido como Melcochita , sorprendió a todos en el set del programa ” El valor de la verdad ” luego que aceptara sentarse en el temido sillón rojo.

El actor cómico respondió a la esperada pregunta que le hizo Beto Ortiz sobre su vida sexual: ¿Te acostaste con más de 500 mujeres? A lo que Melcochita respondió: “Sí, no tantas pero sí”, entre risas.

PUEDES VER Melcochita se confiesa en “El valor de la verdad” por segunda vez: EN VIVO Además relató sus experiencias: “Lo que pasa es que cuando era más joven, después de que ya debute, me gusto la cuestión de la reforma agraria entonces proseguí”

“Después trabajamos en la peña de ferrando con mi compadre Barraza y éramos bravos”, narró Villanueva

“Polo campos decía que se había acostado con mil, osea el doble, ¿tú como sacas la cuenta?”, le cuestionó Beto Ortiz

“Polo campos era piedrón, pero a veces exageraba demasiado. En la peña trabajamos como 10 años, cada provincia una costumbre”, agregó el comediante

Además, el conductor Beto Ortiz le cuestionó cuál era su “metodología del levante”

“Mira en provincia los bares cerraban a las 11 o 12 , pero donde estaba abierto era el chongo, como le llamabamos, ahí estaban las meretrices, y entonces teníamos varios rouns, ahí todo el mundo era amigable”, evocó Melcochita

Asimismo, el periodista le preguntó si se encontraban solteros en esa época. A lo que Miguel Barraza , quien acompañó a Villanueva al programa, respondió: “Claro y ganábamos muy bien”

Finalmente, Beto Ortiz cuestionó a la esposa del cómico, Monserrat Seminario , si es que conocía a alguna de las mujeres que mantuvo intimidad con Melcochita

“De las 500 sí conozco a algunas, unas 10. Ya están viejitas pues, aguadas. Lo que no fue en mi año, no me hace daño”, respondió Monserrat

