Cinco alianzas y cinco partidos están registrados para los comicios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró cinco alianzas políticas para las elecciones generales del 3 de mayo, mientras que cinco partidos políticos no inscribieron alianzas pero igual están habilitados para los comicios.

El cierre de las inscripciones de alianzas se realizó a medianoche de ayer, en un jornada marcada por el registro de la alianza Juntos Avanzamos, entre Demócratas y Sol.Bo, que presentó como candidata a la presidenta transitoria Jeanine Áñez, provocando un terremoto en el escenario político.

La alianza entre Demócratas y Sol.Bo era un secreto a voces ayer, pero se concretó recién a las 14:00, cuando la misma Presidenta transitoria anunció en conferencia que aceptaba su postulación para frenar la dispersión de los votos contra el Movimiento Al Socialismo (MAS)

“La dispersión del voto y presentación de candidaturas que no logran reunir a los bolivianos me ha llevados tomar esta decisión”, dijo Áñez, a tiempo de señalar que entiende que no ha todos les va a gustar

Áñez se presenta con el respaldo de Demócratas, Sol.Bo del alcalde paceño Luis Revilla y la agrupación Unir del gobernador tarijeño Adrián Oliva. Los dos últimos, importantes aliados de la alianza Comunidad Ciudadana (CC)

Casi a la misma hora, se presentó en otro céntrico hotel de La Paz, el binomio conformado por Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, bajo la alianza Creemos

Los partidos UCS, PDC y otras agrupaciones regionales son parte de esta alianza

Camacho, en su presentación, dijo que el nombre de la alianza no se eligió al azar, sino busca el representar la lucha y la ilusión de los bolivianos que creyeron en la democracia

Pumari, en su discurso, lanzó críticas a quienes calificó como “viejos políticos”, que han convivido en Palacio de Gobierno

“Nos indica que los únicos que pueden manejar nuestro país es esa gente que ha vivido de la política durante todo este tiempo; hoy vamos a demostrar que están equivocados, hoy vamos a demostrar todos los bolivianos de todos los rincones de nuestra de nuestra familia, que los diferentes lugares también se sabe gobernar”, manifestó

También se presentó la alianza Libres 21, que postulará al expresidente Jorge Quiroga Ramirez, bajo el paraguas del MNR y Movimiento por la Soberanía

“El 21F votamos por la democracia y contra el prorroguismo; en 21 días derrotamos al fraude tiránico; ahora trabajaremos para un siglo 21 de libertad y democracia”, escribió Quiroga en su cuenta de Twitter

El último en presentar su inscripción en el TSE fue la alianza CC, que postulará al expresidente Carlos Mesa

El exvocero de la demanda marítima se quedó prácticamente sin aliados, pues tanto Sol.Bo como Unir abandonaron esa alianza para respaldar a Jeanine Áñez

CC se quedó con el FRI en la columna vertebral de su organización, junto a algunas agrupaciones y plataformas ciudadanas pequeñas

El delegado de CC, Carlos Alarcón, confirmó la candidatura de Mesa y también el nombre y el color de la alianza, aunque no precisó si el acompañante continuaría siendo Gustavo Pedraza

3 de mayo son las elecciones. El TSE convocó a las elecciones presidenciales para el 3 de mayo, tras la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019.

DATOS

Se cae bloque único. Con la presentación de cuatro alianzas ante el TSE, el pedido de muchos sectores ciudadanos de conformar un bloque único contra el MAS se cayó completamente

MAS se define por Arce. El MAS también tuvo roces internos en la elección de candidatos. Hubo hasta tres propuestas de binomio, pero al final se impuso el de Luis Arce – David Choquehuanca

TSE revisará paridad. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, aseguró que esa institución está comprometida con la paridad y alternancia de género en las candidaturas que participarán en los comicios del 3 de mayo

TSE DA 72 HORAS PARA SUBSANAR OBSERVACIONES

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó el viernes que las alianzas políticas que se inscriban hasta esta noche tendrán un plazo de 72 horas para subsanar las observaciones e impugnaciones que se presenten. “Se hará una revisión detallada de toda la documentación que ha sido entregada de todas las alianzas, trabajo que comenzará mañana (sábado) y concluirá el martes a más tardar”, indicó

MAS, MTS, FPV, PAN-BOL Y UN NO REGISTRAN ALIANZAS

Cinco partidos políticos no presentaron alianzas para los comicios del 3 de mayo, pero están habilitados para participar en esos comicios

Se trata del MAS, el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Unidad Nacional (UN), Partido de Acción Nacional Bolivia (Pan-Bol) y el Frente Para la Victoria (FPV)

Según la normativa electoral, las organizaciones políticas pueden presentar alianzas para participar en las elecciones, pero si no lo hacen igual están habilitadas

El MAS definió que su binomio será Luis Arce – David Choquehuanca y, ayer, su jefe de campaña, el expresidente Evo Morales, anunció que se formalizó la participación de este partido en alianza “con el pueblo”

El secretario de comunicación, Gualberto Arispe, aseveró que no necesitan alianzas con partidos tradicionales para ganar las elecciones

El MTS definió que postulará a su líder, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, que aun no definió a su acompañante

FPV, Pan-Bol y UN no anunciaron candidaturas, pero en pasados días, dirigentes de este partido señalaron que participarán de las elecciones

Ayer, Samuel Doria Medina aseveró que el partido analiza el nombre del postulante presidencial y que eso se definirá hasta el 3 de febrero, día que vence el plazo para la inscripción de candidaturas

