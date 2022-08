PyMEs mexicanas necesitadas de tecnología para controlar gastos

Entornointeligente.com /

Ciudad de México, 18 agosto de 2022. Flexio y Jeeves anunciaron una alianza para ofrecer una alternativa fintech a más del 76% de las PyMES en México que carecen de herramientas tecnológicas en un mercado que requiere de recursos digitales para lograr mayor impulso y competitividad.

Flexio , herramienta de gestión de cobranza, y Jeeves , empresa enfocada en YCombinator permitirán a sus usuarios obtener los beneficios de ambas firmas, contando con una reducción de todas las tarifas cambiarias y una reconciliación instantánea de gastos en todos los países.

Según el estudio The Next Steps in Digital Transformation, de SAP , en México hasta el 76% de las empresas carecen de herramientas tecnológicas que les permitan automatizar sus procesos, reducir la incidencia de errores y eficientar su oferta de negocio.

El crecimiento económico por medio del fortalecimiento de las capacidades de las PyMEs para gestionar de manera efectiva y escalar sus negocios es determinante para el progreso social y económico de América Latina. Según un informe de la OCDE-CAF las PyMEs generan el 60% del empleo productivo formal, son motores críticos para el crecimiento y la inclusión social a nivel regional, así como una prioridad para los responsables de políticas públicas de la región.

La unión entre Flexio y Jeeves permitirá a los usuarios Flexio registrarse en la plataforma financiera global de Jeeves para obtener créditos, estatus de su estado de cuenta y acceso prioritario a Jeeves Growth.

Jeeves, que forma parte de la aceleradora global YCombinator, ofrece una infraestructura fintech internacional a partir de cero, acción que integra capas de conmutación global entre países y la posibilidad de ejecutar gastos empresariales por medio de una plataforma unificada. Ello permite a startups y a otros nuevos emprendimientos el control de sus estados de cuenta.

Por su parte, Flexio ofrece a las empresas en nuestro país la posibilidad de automatizar su sistema de cobranza a través de una interfaz de administración financiera que también permite, entre otras acciones, la conciliación bancaria.

Acerca de esta colaboración entre empresas Nathan Schorr, CEO de Flexio, indica: «Esta unión fortalece la apuesta tecnológica de ambas compañías con innovación y facilita el crecimiento sólido de nuestros clientes y la infraestructura financiera de sus compañías, a partir del control de sus recursos. En Flexio confiamos en que nuestros usuarios amplíen su infraestructura tecnológica para hacer más sólida su oferta».

Dileep Thazhmon, CEO de Jeeves, menciona que la apuesta de Flexio y Jeeves asegurará que los negocios en crecimiento que ya integran a Flexio dentro de sus herramientas tecnológicas puedan también disponer de una tarjeta Jeeves en Europa. Esto les permitirá realizar transacciones en euros, usar esa misma tarjeta en Canadá y pagar en dólares canadienses o en dólares estadounidenses cuando se utilice desde EEUU.

Ambos CEOs han sido dueños de sus propios negocios y han experimentado en carne propia las deficiencias de las ofertas financieras actuales y la falta de acceso a soluciones digitales, que en muchos casos ya existen a nivel mundial; pero que sin embargo en ocasiones solo tienen acceso compañías con una capacidad financiera y administrativa más costosa y compleja.

Acerca de Flexio

Flexio es la mejor alternativa digital para optimizar la gestión de Cuentas por Cobrar y conciliación bancaria de las empresas mexicanas. Su plataforma permite una mejor visibilidad del estado de las cuentas y el dinero, una mejor toma de decisiones financieras y ahorro de tiempo que permite a los mandos empresariales centrarse en la expansión de sus negocios sin mayores problemas.

Acerca de Jeeves

Jeeves es una empresa de YCombinator, que busca empoderar a las empresas a nivel mundial con un enfoque nuevo de los servicios financieros. La tecnología innovadora de Jeeves permite a sus usuarios centrarse en hacer crecer su negocio. La firma cuenta con el sólido respaldo de un equipo diverso de inversionistas y fundadores, con experiencia que va desde Silicon Valley hasta Wall Street para brindar soluciones financieras de vanguardia con Jeeves.

