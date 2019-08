Puyol: “Le dije no dos veces al Real Madrid” – AS.com

Entornointeligente.com /

Carles Puyol será el protagonista del primer programa de la nueva temporada de ‘Quan s’apaguen els llums’ que conduce el periodista Lluis Canut en TV3. En un avance del espacio que se emitirá este jueves, el ex capitán desvela que el Real Madrid quiso ficharlo en dos ocasiones: ” La primera vez que me llamó el Madrid fue la temporada después del marcaje a Figo y la segunda fue cuando Camacho fichó por el Real Madrid y nos quería a Ronaldinho y a mí. Le dije no las dos veces”.

Barcelona España Noticias Estadísticas Puyol, ahora dedicado a asuntos fuera del Barça del que salió tras la destitución de Zubizarreta en en enero de 2015 , también cuenta qué título de su carrera le llegó más: “Más que el Mundial 2010, el mejor título para mí fue la Champions de París, en 2006, porque era con el Barça, que es lo que más siento “. En el programa que se verá este jueves, además, dejó caer una idea que seduce mucho al culé de la calle que vivió el mejor año de la historia del Barça en 2009: “¿Te imaginas a Piqué de presidente, Xavi de entrenador y a mí de director deportivo?” .

