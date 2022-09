Putin vota nas eleições regionais russas com campanha ucraniana ao fundo

Entornointeligente.com /

O Presidente russo, Vladimir Putin, votou este sábado remotamente nas eleições municipais e regionais russas, que vão decorrer durante três dias e encerram no domingo, quando a Rússia continua a sua campanha militar na Ucrânia.

Relacionados guerra na ucrânia. Putin diz que nada perdeu. Kiev apela para a desocupação da Crimeia

internacional. Kiev anuncia ter recuperado Kupiansk, no leste do país

rússia. Putin confirma reunião com Xi Jinping na próxima semana no Uzbequistão

«O dia 11 de setembro é o dia do voto unido na Rússia. Entretanto, pode-se votar antecipadamente e remotamente. É um sistema de votação confortável e confiável. Quem puder e quiser usá-lo, eu recomendo», disse Putin, num vídeo publicado pelo Kremlin, que mostrou o Presidente russo a votar no computador do seu escritório.

O Presidente russo declarou que esperava que os eleitores russos expressassem a «sua posição ativa».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Esta é a segunda vez que Putin vota remotamente, a última vez no ano passado, quando entrou em isolamento durante a pandemia de covid-19.

A Rússia iniciou as eleições municipais e regionais no na sexta-feira, com a abertura de mais de 38.000 assembleias de voto.

De acordo com as autoridades eleitorais russas, no âmbito dessas eleições, mais de 31.000 deputados e funcionários serão eleitos em 82 regiões do país, incluindo 14 governadores, nos quais mais de 44 milhões de eleitores poderão votar.

Embora a presidente da Comissão Eleitoral Central da Rússia, Ella Pamfilova, tenha descrito a campanha eleitoral como «bastante competitiva, enérgica e animada», os candidatos da oposição denunciaram que foram removidos sob várias desculpas da campanha eleitoral.

Ao contrário dos anos anteriores, praticamente não se observou propaganda eleitoral nem manifestações de apoio ou protestos antes das eleições.

Em Moscovo, as eleições abrangerão 125 dos 146 distritos da capital e serão eleitos 1.417 deputados municipais de um total de mais de 5.700 candidatos.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com