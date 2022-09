Putin: «Venezuela es un socio estratégico y aliado fiable de Rusia en América Latina y en el mundo en general»

Entornointeligente.com /

> Russian President Vladimir Putin (R) shakes hands with his Venezuelan counterpart Nicolas Maduro during a signing ceremony at the Kremlin in Moscow, July 2, 2013. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA – Tags: POLITICS) – RTX11A0Q El mandatario ruso afirma que «las posiciones de Rusia y Venezuela en los principales temas de la agenda internacional son cercanas o coinciden plenamente».

Venezuela es un socio estratégico y aliado fiable de Rusia en América Latina y en el mundo en general, declaró este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una ceremonia, en cuyo marco recibe las cartas credenciales de los nuevos embajadores de 24 países en Rusia.

Según Putin, el Gobierno ruso «mantiene un intenso diálogo» con la administración del presidente Nicolás Maduro, destacando que las posiciones de ambos países en los principales temas de la agenda internacional «son cercanas o coinciden plenamente».

Añadió que Moscú tiene previsto seguir desarrollando una cooperación bilateral con Caracas en todos los ámbitos, especialmente en los campos de la energía, industria, infraestructuras, transporte y farmacia.

«Rusia apoya los esfuerzos de Venezuela para proteger la soberanía nacional y condena las sanciones ilegítimas impuestas a esa república», concluyó Putin.



