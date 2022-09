Putin quiere que el conflicto de Ucrania termine «lo antes posible”

Entornointeligente.com /

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo este viernes al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que quiere que el conflicto en Ucrania termine «lo antes posible» y que entiende que la India tenga «preocupaciones» por los combates.

«Conozco su posición sobre el conflicto en Ucrania, su preocupación…. Haremos todo lo posible para acabar con él lo antes posible», dijo Putin a Modi durante las conversaciones bilaterales.

Putin tiene previsto reunirse bilateralmente con el presidente turco Erdogan más tarde el viernes. Erdogan ya ha instado a Putin a que desee que la guerra en Ucrania termine «lo antes posible» a través de la diplomacia.

Erdogan presiona para que la guerra en Ucrania termine «lo antes posible”

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo durante una de las sesiones conjuntas del viernes

que quería que la guerra en Ucrania terminara «lo antes posible», mientras su homólogo ruso Vladimir Putin estaba presente.

El presidente turco ha tratado de convencer a Putin de que mantenga conversaciones directas de alto el fuego con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Turquía.

Erdogan añadió que estaba haciendo esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en la cumbre de seguridad de la Organización de Cooperación de Shanghai.

«Estamos haciendo esfuerzos para finalizar el conflicto en Ucrania a través de la diplomacia lo antes posible», dijo Erdogan.

Expresó su preocupación por el hecho de que el grano que sale de Ucrania no llega a suficientes países en desarrollo, especialmente en África. Putin había expresado anteriormente preocupaciones similares.

«Estamos haciendo esfuerzos sinceros para entregar el grano a los que más lo necesitan, especialmente a nuestros hermanos y hermanas de África», dijo Erdogan.

El presidente turco tenía previsto mantener conversaciones bilaterales con Putin al margen de la cumbre de Samarcanda el viernes. Turquía, que es miembro de la OTAN, ha estado entregando armas y municiones a Ucrania, al tiempo que intenta aumentar el comercio con Rusia. Para Erdogan, se trata de una posición «equilibrada», necesaria debido a la fuerte dependencia de Turquía del suministro energético ruso.

Xi se reúne con Erdogan

A primera hora del viernes, el presidente chino Xi Jinping se reunió con Erdogan. El líder chino instó a la «confianza política mutua» entre China y Turquía.

Según la cadena estatal china CCTV, Xi dijo: «Las dos partes deben consolidar la confianza política mutua, respetar los intereses fundamentales de la otra parte y consolidar la base política de las relaciones estratégicas de cooperación China-Turquía».

«Debemos centrarnos en la cooperación al desarrollo (y) dar todo el protagonismo a los diversos mecanismos de cooperación y a las respectivas fortalezas entre los dos países», se le citó.

Sin embargo, la relación de China con Turquía se ha visto empañada por las supuestas violaciones de los derechos humanos de los uigures, una minoría musulmana de habla turca de la región noroccidental china de Xinjiang.

¿Qué pasó cuando Xi se reunió con Putin el jueves?

El jueves, Xi y Putin se habían reunido para hablar bilateralmente, discutiendo sobre Ucrania y Taiwán.

Putin elogió el enfoque «equilibrado» de China hacia Ucrania durante su reunión con el presidente chino. Putin había dicho que estaba dispuesto a abordar las «preocupaciones» chinas sobre Ucrania antes de la reunión.

Anteriormente, Xi había dicho que el apoyo chino a Rusia no conocía «ningún límite».

«Entendemos sus preguntas y sus preocupaciones a este respecto, y ciertamente ofreceremos una explicación detallada de nuestra postura sobre este asunto durante la reunión de hoy, aunque ya hemos hablado de ello antes», dijo Putin al reconocer la postura de Pekín.

Se trata de las primeras conversaciones bilaterales de Xi y Putin desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Jenny Mathers, experta en política y seguridad rusas y profesora titular de la Universidad de Aberystwyth (Gales), compartió con DW su opinión sobre los lazos de Putin con el líder chino Xi Jinping: «[Putin] quiere que el mundo, y en particular Occidente, vea que Rusia tiene amigos fuertes, que Rusia está cerca de China porque China es […] la primera potencia del mundo. Y por eso Rusia quiere estar segura de que se le ve cerca de China. Sin embargo, China ha sido bastante cuidadosa en su relación con Rusia durante esta guerra. No ha proporcionado un apoyo directo y claro. No ha proporcionado una condena directa y clara. Está tratando de caminar por la línea. Así que no creo que el presidente de China vaya a dar a Putin todo lo que quiere, ni mucho menos».

La Organización de Cooperación de Shanghai es un grupo de ocho países, entre los que se encuentran Pakistán e India, creado y liderado por China y Rusia en un intento de contrarrestar la influencia de Occidente.

ENLACE ORIGINAL: https://www.dw.com/en/putin-tells-indias-modi-he-wants-ukraine-conflict-to-end-as-soon-as-possible/a-63145858

VEA TAMBIÉN: Putin dice que la guerra en Ucrania fortalecerá a Rusia » EntornoInteligente

Entornointeligente.com