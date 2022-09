Putin proclama que es «imposible» aislar a Rusia

Entornointeligente.com /

07-09-22.-El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este miércoles que es «imposible» aislar a Rusia, en un foro económico destinado a reforzar los vínculos con Asia, la gran apuesta del Kremlin para esquivar las sanciones occidentales por la ofensiva en Ucrania. Desde que Putin envió a las tropas rusas a Ucrania el 24 de febrero, Washington y Bruselas impusieron una larga batería de sanciones económicas e individuales. Ante el deterioro de las relaciones con las capitales occidentales, Moscú está mirando a Oriente Medio, Asia, África y Latinoamérica. «No importa lo mucho que algunos quieran aislar a Rusia, es imposible hacerlo», afirmó Putin en el Foro Económico Oriental de Vladivostok, en el extremo oriente ruso. La pandemia ha sido reemplazada por otros desafíos globales «que amenazan al mundo entero», entre ellas «la fiebre de las sanciones en Occidente», afirmó Putin. En esa línea, el dirigente ruso desmintió estar usando la energía como «arma» contra Europa, días después de que el grupo Gazprom interrumpiera sine die el suministro de gas natural a través del gasoducto Nord Stream, que conecta Rusia con Alemania. El mandatario reiteró el argumento de que las sanciones han causado una penuria de piezas de recambio que comprometen la integridad del gasoducto, y consideró que por culpa de esas medidas punitivas «nos hemos metido en un callejón sin salida». «Estamos dispuestos (a reanudar las exportaciones de gas a través de Nord Stream) mañana mismo. Todo lo que tienen que hacer ustedes es presionar un botón», añadió Putin refiriéndose a los países europeos. Putin dejó claro además que su país no exportará más gas ni petróleo a los países que pongan topes a los precios de los hidrocarburos rusos, tal como se plantean los europeos para castigar las finanzas del Kremlin. «Sería una decisión absolutamente estúpida» imponer esas limitaciones, apostilló. – Putin y Xi se verán en Uzbekistán – En un largo discurso, Putin elogió la influencia creciente de la región Asia-Pacífico en los asuntos mundiales, y remarcó que los socios de la zona crearán «nuevas oportunidades colosales para nuestro pueblo». En la reunión de Vladivostok participa también el jefe del legislativo chino, Li Zhanshu, quien ocupa el tercer rango dentro de la jerarquía del poder en Pekín. El alto funcionario tiene previsto un encuentro con Putin durante la jornada. Putin se reunirá en persona en Uzbekistán la semana próxima, los días 15 y 16, con su homólogo chino Xi Jinping, que no ha viajado al extranjero desde 2020, a causa de la pandemia de coronavirus. Los dos líderes se verán las caras en Samarcanda, en Uzbekistán, durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un foro regional. «Estamos preparando una reunión seria y llena de contenido entre nuestros dos líderes, y trabajando en una agenda detallada con nuestros socios chinos», explicó el embajador ruso en Pekín, Andréi Denisov. Pekín y Moscú se acercaron en los últimos años hasta forjar una relación «sin límites», que plantean como un contrapeso a la hegemonía mundial de Estados Unidos. Pekín no ha condenado la intervención rusa en Ucrania, y le ha brindado apoyo diplomático al criticar a Occidente por sancionar a Moscú y enviar armas a Ucrania. Como prueba de ese acercamiento, Gazprom anunció el martes un acuerdo por el que China pagará las entregas de gas en rublos y yuanes, y no en dólares. Este mismo miércoles, Putin dijo a propósito que «se ha perdido la confianza» en el dólar, el euro y la libra esterlina, por lo que Rusia ha decidido distanciarse de esas divisas «cuestionadas y poco fiables». Putin participó en el foro empresarial de Vladivostok al día siguiente de supervisar en la zona unos ejercicios militares de gran escala, en los que participó China, entre otros países.

