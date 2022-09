Putin pone en duda el acuerdo sobre el grano en Ucrania y el suministro de gas a Europa

Entornointeligente.com /

En un combativo discurso ante un foro económico en la región rusa del Extremo Oriente, Putin apenas hizo referencia a su invasión de Ucrania, pero dijo en respuesta a una pregunta que Rusia no perderá la guerra y logró reforzar su soberanía. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El presid en te ruso, Vladimir Putin , planteó el miércoles la opción de rediscutir un acuerdo negociado por la ONU para la exportación de grano ucrania no a través d el Mar Negro y am en azó con interrumpir todos los suministro s de en ergía a Europa si Brus el as limita el precio d el gas ruso.

En un combativo discurso ante un foro económico en la región rusa d el Extremo Ori en te, Putin ap en as hizo refer en cia a su invasión de Ucrania , pero dijo en respuesta a una pregunta que Rusia no per de rá la guerra y logró reforzar su soberanía.

En el terr en o, las autorida de s ucrania nas se mostraban caut el osas sobre la marcha de una contraof en siva que com en zó a fines d el mes pasado, pero un funcionario instalado por Rusia en el este de Ucrania dijo que las fuerzas de Kiev habían atacado una ciudad allí.

El pacto sobre los cereales, facilitado por Naciones Unidas y Turquía, creó un corredor protegido para los alim en tos ucrania nos de spués de que Kiev perdió el acceso a su principal ruta de exportación cuando Rusia atacó a Ucrania por tierra, mar y aire.

Diseñado para ayudar a aliviar los precios mundiales de los alim en tos mediante el aum en to de los suministro s, el pacto ha sido el único avance diplomático en tre Moscú y Kiev en más de seis meses de guerra.

No obstante, Putin dijo que el acuerdo está en tregando grano , fertilizantes y otros alim en tos a la Unión Europea y a Turquía en lugar de a los países pobres, que de berían ser la prioridad.

«Tal vez merezca la p en a consi de rar cómo limitar la exportación de grano y otros alim en tos por esta ruta», dijo, añadi en do que Rusia seguirá respetando sus términos, con la esperanza de que cumpla sus objetivos originales.

» De finitivam en te consultaré al presid en te de Turquía, el señor (Tayyip) Erdogan, sobre este asunto porque fuimos él y yo qui en es el aboramos un mecanismo para la exportación de grano ucrania no en primer lugar, repito, para ayudar a los países más pobres», agregó.

UCRANIA CARGA CONTRA «AGRESIVA» RUSIA Ucrania , cuyos puertos han sido bloqueados por Rusia, dijo que los términos firmados el 22 de julio se están cumpli en do de forma estricta y no hay motivos para r en egociarlo.

«Creo que estas de claraciones inesperadas e infundadas indican más bi en un int en to de en contrar nuevos temas de conversación agresivos para influir en la opinión pública mundial y, sobre todo, para presionar a Naciones Unidas», dijo el asesor presid en cial Mijailo Podolyak.

El acuerdo proporcionó a Kiev unos ingresos muy necesarios para una economía de vastada por la guerra. No estipula a qué países de be ir el grano ucrania no y la ONU ha subrayado que se trata de una operación comercial, no humanitaria.

Según los datos d el grupo de coordinación con se de en Estambul que supervisa el acuerdo , el 30% de la carga -que incluye a Turquía o que pasa por este país- ha ido a parar a países de r en ta baja y media-baja.

Putin se quejó de que otra parte d el acuerdo , de stinada a aliviar las restricciones para los exportadores y expedidores de alim en tos rusos, no se está aplicando. Se espera que las exportaciones de grano de Rusia en agosto sean un 28% inferiores a las d el mismo periodo d el año pasado, según una previsión de la consultora rusa Sovecon.

La otra gran repercusión mundial d el conflicto ha sido el aum en to de los precios de la en ergía, ya que Occid en te respondió con sanciones y Moscú restringió las exportaciones de gas a Europa , culpando a las restricciones occid en tales y a problemas técnicos.

Mi en tras la Unión Europea se preparaba para pro pone r un tope de precios al gas ruso para tratar de cont en er una crisis en ergética que am en aza con provocar p en urias g en eralizadas este invierno boreal, Putin am en azó con interrumpir todos los suministro s si tomaba esa medida.

Erdogan repr en dió a Occid en te por provocar a Putin , mi en tras que el presid en te serbio Aleksandar Vucic dijo que si los europeos cu en tan con una victoria militar para Ucrania , no de berían prepararse para un invierno frío, sino para uno «polar».

Preguntado por lo que Rusia llama su «operación militar especial» en Ucrania en el foro de Vladivostok, Putin dijo: «No hemos perdido nada y no per de remos nada (…) la principal ganancia ha sido el fortalecimi en to de nuestra soberanía».

El gobernador de la región ori en tal de Lugansk, que Moscú dijo que capturó en nombre de sus aliados separatistas, dijo el martes que un contraataque ucrania no estaba t en i en do «cierto éxito», pero evitó dar de talles.

Un funcionario de la autoproclamada República Popular de Donetsk, partidaria de Moscú, dijo que había combates en Balakliya, una ciudad ori en tal de 27.000 habitantes situada en tre Járkov e Izium, don de se en cu en tra un c en tro ferroviario utilizado por Moscú para abastecer a sus fuerzas.

Daniil Bezsonov añadió en T el egram que si la ciudad se pier de , las fuerzas rusas en Izium se volverían vulnerables en su flanco noroeste. Rusia dice haber rep el ido un asalto en el sur y no ha informado de pérdidas territoriales.

Reuters no pudo verificar de forma in de p en di en te los r el atos d el campo de batalla.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com